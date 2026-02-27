Libertad sacude el mercado con un triple anuncio en busca de revertir su crisis deportiva

La llegada de Matías Rojas se produce tras su salida del Portland Timbers de la Major League Soccer. El volante ofensivo, que desembarca en la Huerta como agente libre, selló un acuerdo contractual hasta junio de este año. No obstante, su incorporación conlleva un desafío físico, ya que acumula más de tres meses sin competencia oficial, factor que el cuerpo técnico tendrá bajo la lupa durante su reacondicionamiento.

Por su parte, Alan Benítez quien retorna al club que lo vio nacer como profesional -con el que debutó en 2013- refuerza el carril derecho tras rescindir su contrato con el Inter de Porto Alegre, club donde llegó a disputar 14 compromisos. El lateral paraguayo firmó un vínculo con la entidad gumarela hasta diciembre de este año. Asimismo, la defensa sumará la solvencia de Alexis “Pulpito” Duarte, quien regresa al fútbol paraguayo cedido a préstamo por el Santos de Brasil con una vigencia inicial hasta finales de junio.

Bienvenidos a La Huerta



Se suman a la familia Gumarela, con ganas y determinación. ⚽️🪄🔥



Matías, Alexis y Alan. Con Humildad y Trabajo. #VamosGUMA 🏟️🏁 pic.twitter.com/ioPkjV3E2F — Club Libertad (@Libertad_Guma) February 27, 2026

Este desembarco de figuras ocurre en un escenario de urgencia para el equipo de Tuyucuá, que tras caer ante Olimpia encadenó cinco partidos sin triunfos y tres derrotas en fila. Ante este panorama, el director técnico Francisco “Chiqui” Arce analizó la situación de sus nuevos dirigidos y los tiempos que manejará para utilizarlos en cancha: “Creo que los dos, sí están habilitados, están en ritmo, están compitiendo. El caso de Mati yo creo que es un poco diferente, seguramente va a necesitar tiempo para poder ponerse en forma, hace un tiempo que no compite oficialmente”.