Libertad: Pulpito, con tentáculos dañados

El Pulpito, Alexis Duarte, fue titular en Libertad, que aplastó por 7-0 a San Lorenzo, en la Ciudad Universitaria. Sin embargo, el aregüeño no pudo disfrutar la victoria por su salida a la media hora de partido.

Datos preliminares refieren que el surgido en Cerro Porteño tuvo rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha, por lo que se perdería lo que resta del año.

Duarte retornó a nuestro medio con altas expectativas mundialistas luego de militar en el Spartak de Moscú (Rusia) y el Santos de Brasil.

“Alexis le dijo al doctor ‘me rompí todo’. Como papá me duele mucho, porque anoche hablando con él no paraba de llorar. Está muy mal. Es un chico de 25 años con la ilusión de ir al Mundial, pero el fútbol a veces es así, lastimosamente”, expresó Andrés Duarte (Pulpo), al Cardinal Deportivo. El progenitor señaló que Pulpito cuenta con la contención familiar para sobrellevar este difícil momento.