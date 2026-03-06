Francisco “Chiqui” Arce prepara el debut de un zaguero de 17 años ante Luqueño

La movida técnica responde a una racha de lesiones que viene diezmando la última línea liberteña. El joven limpeño Elías Rafael Díaz Maldonado, de apenas 17 años, será el encargado de acompañar a Diego Viera en la zaga central. Esta variante surge ante la baja obligatoria de Alexis “Pulpito” Duarte, quien tuvo un debut fatídico en la fecha anterior ante Sportivo San Lorenzo; tras jugar apenas media hora, debió retirarse en camilla por una rotura de ligamentos y de menisco que le demandará 9 meses de recuperación.

Cabe destacar que la llegada de Duarte a Tuyucuá se había dado, precisamente, para suplir a otro referente: el concepcionero Robert Rojas, quien actualmente se recupera de una rotura de peroné que lo mantendría fuera de las canchas por lo que resta del primer semestre. Pese a que se especulaba con la movida de Néstor Giménez a la zaga central, “Chiqui” Arce prefiere mantenerlo como lateral izquierdo y buscar la solución en las formativas, para completar su línea de cuatro en el fondo con el acompañante de Diego Viera.

Con la inclusión del joven Elías Díaz como única novedad con relación al elenco que viene de golear al “Rayadito”, el once titular de Libertad para enfrentar al Auriazul estará conformado por Rodrigo Morínigo en el arco; Iván Ramírez, Diego Viera, Elías Rafael Díaz y Néstor Giménez en la línea defensiva; Alan Benítez, Álvaro Campuzano, Amín Molinas y Matías Espinoza en el mediocampo; mientras que el ataque estará liderado por Gustavo Aguilar y Lorenzo Melgarejo.