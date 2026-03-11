Libertad
11 de marzo de 2026 - 18:05

Libertad: Vacancia en La Huerta

Atardecer en la capital del país, con la imagen de La Huerta, el estadio de Libertad.Gentileza

La dirigencia de Libertad gestiona la contratación de un centroatacante para afrontar con mayor fuerza la Copa Libertadores 2026, teniendo en cuenta que para el plano local, el libro de pases se encuentra cerrado.

Por ABC Color

El presidente de la institución del barrio Las Mercedes, Rubén Di Tore Aquino, señaló que los futbolistas pretendidos por el entrenador de Libertad, Francisco Arce, están fuera del presupuesto, por lo que resulta difícil encontrar alguien que pueda marcar la diferencia y que se ajuste a las actuales condiciones económicas repolleras.

El dirigente lamentó la lesión de Alexis Duarte (rotura de ligamentos cruzados), sufrida en su debut con el Guma. El aregüeño tuvo la intervención quirúrgica en Brasil (São Paulo) y hará su recuperación en nuestro país.

El más ganador del fútbol paraguayo del siglo XXI competirá por vigésimo quinta ocasión en “La Gloria Eterna”. Sus mejores actuaciones se dieron en 1977 y 2006, llegando a semifinales, aunque en formatos distintos.