Libertad: Vacancia en La Huerta

El presidente de la institución del barrio Las Mercedes, Rubén Di Tore Aquino, señaló que los futbolistas pretendidos por el entrenador de Libertad, Francisco Arce, están fuera del presupuesto, por lo que resulta difícil encontrar alguien que pueda marcar la diferencia y que se ajuste a las actuales condiciones económicas repolleras.

Lea más: Camacho, por el récord goleador

El dirigente lamentó la lesión de Alexis Duarte (rotura de ligamentos cruzados), sufrida en su debut con el Guma. El aregüeño tuvo la intervención quirúrgica en Brasil (São Paulo) y hará su recuperación en nuestro país.

El más ganador del fútbol paraguayo del siglo XXI competirá por vigésimo quinta ocasión en “La Gloria Eterna”. Sus mejores actuaciones se dieron en 1977 y 2006, llegando a semifinales, aunque en formatos distintos.