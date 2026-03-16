Libertad, amenaza para los grandes

El más ganador del siglo XXI, Libertad, viene de tres victorias seguidas (San Lorenzo, Luqueño y 2 de Mayo). El miércoles intentará confirmar su levantada contra Nacional, en duelo a desarrollarse en La Huerta del barrio Las Mercedes, a las 20:30.

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Al rendimiento diferenciado de Lorenzo Melgarejo se suman los chispazos de calidad de Federico “Pachi” Carrizo y al aporte gradual de Matías Rojas, quien le dio mayor jerarquía al plantel.

En el equipo de Francisco Arce sobresale igualmente la labor del joven volante Amín Molinas, bueno en la recuperación y destacado pasador de balones.

De momento, el Guma se encuentra alejado de la punta (a 10 unidades del Decano y a 6 del Ciclón), aunque a la competencia aún le quedan 12 rondas, por lo que está en condiciones de dar la épica remontada.

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Para el choque de mitad de semana, las entradas fueron fijadas en 10.000 guaraníes para Graderías y 20.000 para Plateas.