Libertad: El más ganador del siglo afronta difícil momento

En medio de la profunda crisis, el Guma (Libertad) afrontará el miércoles un difícil partido en casa contra el argentino Rosario Central, a las 19:00, por la segunda ronda de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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El club del barrio Las Mercedes fijó las entradas en 40.000 guaraníes para Sur, 150.000 en Plateas, 350.000 en Preferencias y 180.000 para Norte, sector en el que ingresarán los visitantes.

Con los precios “salados” y el complicado presente, es muy difícil pensar en contar con una masiva concurrencia repollera en Tuyucuá.

El duelo será controlado por el brasileño Raphael Claus. El videoarbitraje estará a cargo de su compatriota Daniel Nobre.

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La gran cantidad de lesionados hace que el entrenador Francisco Arce no pueda presentar su formación ideal. El reconocido profesional estaría en la cuerda floja.