Libertad y Trinidense igualan 1-1 en una jornada marcada por la lluvia

El VAR evita la caída del Gumarelo

Sportivo Trinidense estuvo a nada de quedarse con el triunfo en su visita a La Huerta frente a Libertad, pero la intervención del VAR, que detectó una falta previa en la acción del segundo gol, dejó todo en empate.

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Aun así, el Triqui se conforma con el punto que lo mantiene en la quinta posición de la tabla.

El Guma, por su parte, respira tras el susto sobre el final, cuando estuvo cerca de consumar su segunda derrota consecutiva, en medio de un calendario que también lo tiene enfocado en el plano internacional entre semana.

De la primera parte poco y nada se puede rescatar, ya que fue un trámite discreto de ambos equipos. En Libertad, la alineación presentó mayoría de habituales suplentes, con apenas Matías Espinoza y Amín Molinas como titulares frecuentes, debido a la seguidilla que incluye compromiso por Copa Libertadores entre semana.

Por el lado de Trinidense, el equipo puso lo mejor disponible, aunque no logró plasmar en el campo la idea propuesta por su técnico, José Arrúa.

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En la segunda mitad, el Gumarelo golpeó rápido: tras un descuido defensivo, Pollo Recalde sacó un remate de gran calidad que se metió en el ángulo de Dufour para abrir el marcador. Sin ser ampliamente superior, el conjunto de Francisco Arce controlaba el trámite y parecía encaminado a sostener la ventaja.

Sin embargo, la historia cambió con un penal sobre Tobías Morínigo, que fue transformado en gol por Fernando Romero para establecer la igualdad.

🤝Libertad y Sportivo Trinidense igualaron 1-1 por el cierre de la fecha 16 del #AperturaAPF2026.



⚽️Jorge Recalde convirtió para el Gumarelo, que sigue en la séptima posición de la tabla con 21 puntos.



👉Fernando Romero anotó de penal el tanto de la visita y sigue quinto con 23… pic.twitter.com/Cv85P5m9mr — Tigo Sports (@TigoSportsPY) April 13, 2026

Ya en el tramo final, Triqui armó una gran jugada que terminó con el desborde de “Chiquito” Giménez y el pase atrás para Pedro Zarza, quien convirtió lo que parecía el tanto del triunfo.

No obstante, el árbitro Juan Gabriel Benítez, tras revisión del VAR, anuló la acción por una falta previa: un pisotón de Sergio Mendoza sobre Iván Franco que terminó salvando al Gumarelo.

Detalles del compromiso