Juan Samudio: “Resultado de lo que siempre se quiere hacer en un partido”

Para el “mágico”, la victoria fue el premio a la interpretación perfecta del plan de juego, coincidiendo con la fecha del día del trabajador. “Y creo que los muchachos entendieron y honraron su día porque también son trabajadores del fútbol, así que como hablamos y coincidimos todo, fue todo de ellos, este resultado en sí creo que fue el resultado de lo que siempre se quiere hacer en un partido, a veces sale, a veces no, pero creo que es reconforta, sobre todo para un equipo como este. Un viaje en donde nos vamos a ir cargados de esperanza”.

Uno de los puntos altos de la gestión actual es la apuesta por los juveniles. El técnico fue tajante al señalar que, si bien el camino es el correcto, la exigencia en Libertad no permite relajaciones. “Creería que la lectura que uno podría tener de las formativas sobre todo es que estamos por buen camino y obviamente el trabajo que se realiza en ella es muy bueno, pero no podemos ni debemos de quedarnos con esto, creería yo que deberíamos y estamos obligados a seguir creciendo y obviamente intentar siempre, como se le suele decir, repetir a los muchachos dejar todo en la cancha porque esta victoria es toda de ellas”.

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Sin embargo, no todo es festejo en Tuyucuá. Una de las preocupaciones que rodea al cuerpo técnico es la situación administrativa de Samudio respecto a la Licencia PRO de Conmebol, documento que le impidió estar en el banco durante el duelo ante Independiente del Valle. Al ser consultado sobre la posibilidad de obtenerla para los próximos choques de la Copa Libertadores, el DT pidió paciencia pero mostró confianza en sus colaboradores. “En cuanto a lo de la licencia, creería yo que son tiempos que hay que esperar, pero obviamente tenemos un cuerpo técnico que está preparado para asumir cualquier eventualidad como la que nos toca en estos partidos de Copa Libertadores”.