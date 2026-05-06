Libertad eliminado: La tabla del Grupo H de la Copa Libertadores

Libertad sufrió la cuarta caída consecutiva en cuatro fechas y quedó oficialmente eliminado de la Copa Libertadores 2026. La derrota 1-0 frente a Rosario Central de Agustín Sández y Enzo Giménez en el Gigante de Arroyito sentenció al Gumarelo de Juan Samudio (dirige Sergio Aquino), que continúa último sin punto en la tabla de posiciones del Grupo H.

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El Repollero, que igualó el mal comienzo de la edición 2008 en el certamen continental, quedó únicamente con chances de pelear por un lugar en los play-offs de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Para eso, debe culminar tercero y en este escenario, no depende de sí mismo y está más afuera que adentro después de la victoria de Universidad Central de Venezuela.

El Tricolor superó 2-0 al Independiente del Valle de Luis Zárate y Carlos González, que por su lado, desperdició la oportunidad de confirmar el pase a la próxima instancia y dejó abierta la disputa con los caribeños. Con estos resultados, el Canalla es líder con 10, los ecuatorianos están en el segundo lugar con 7, los venezolanos son terceros con 6 y los paraguayos, últimos con 0.

Copa Libertadores 2026: La tabla del Grupo H