“Vitamina” Sánchez para rato en Olimpia

El viernes 28 de noviembre de 2025, Pablo Andrés Sánchez fue presentado como nuevo director técnico de Olimpia, con un contrato por un año.

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El buen desempeño del equipo, que conquistó la corona del torneo Apertura, más el paso a los octavos de final de la Copa Sudamericana como ganador de su grupo, motivó a la dirigencia a plantear al entrenador la prolongación del vínculo.

Tras el acuerdo, el contrato de Sánchez con el más ganador del fútbol paraguayo es hasta finales del 2027, lo que no significa que el profesional esté en el club hasta ese periodo, primero porque depende de los resultados y si aparece una tentadora propuesta, una eventual salida permitiría al Decano un resarcimiento económico.

El año de Olimpia bajo la orientación de Sánchez contempla 29 partidos, con un balance de 20 victorias, 5 empates y 4 derrotas.

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En octavos de final de la Copa Sudamericana, Olimpia jugará contra el ganador de la serie entre Vasco da Gama y Deportivo Independiente Medellín (DIM).