Libertad: Hernesto no piensa moverse de La Huerta

La dirigencia de Libertad, encabezada por el Dr. Rubén Di Tore, habló con cada uno de los futbolistas que no serán tenidos en cuenta por el nuevo entrenador, Nelson Haedo Valdez.

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La sorpresa se dio cuando le plantearon la rescisión de contrato a Hernesto Caballero y este se negó. Es que económicamente es muy difícil que en nuestro país gane lo que viene percibiendo en el club del barrio Las Mercedes, por lo que pretende continuar en Tuyucuá, con el objetivo de pelear por un lugar.

En principio, el atleta no será admitido en el plantel superior, por lo que deberá activar de manera diferenciada. Lo que sí tiene asegurado es el importante ingreso mensual hasta la duración de su contrato, es decir diciembre.

Para Toti Caballero, de 35 años y natural de San Juan Bautista, Misiones, militar en Libertad es llegar a la cresta de la ola en su carrera que fue de menor a mayor, ya que en principio actuó en clubes modestos como Fernando de la Mora, General Caballero de Zeballos Cue, General Díaz, River Plate (el Kelito). Su mayor paso lo dio cuando fichó por Olimpia.

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Caballero llegó a alcanzar un alto nivel que le valió su convocatoria a la selección nacional, con la que disputó seis partidos, tres en Copa América 2024, dos en Eliminatorias, a fines del 2023, más un amistoso, en 2024.

Toti logró con Olimpia cuatro títulos ligueros entre 2018 y 2019 (en forma consecutiva), mientras que con el Guma registra igualmente cuatro, más Copa y Supercopa Paraguay.

Las bajas repolleras confirmadas son Jorge “Pollo” Recalde, Diego Viera, Hugo Martínez, Matías Rojas e Iván “Súper” Ramírez.