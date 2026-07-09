Libertad pretende a los mundialistas cerristas

Con poco movimiento en el mercado, incorporando a los argentinos Nicolás Freire (32 años, defensor) y Agustín Manzur (25, mediocampista nacionalizado palestino), Libertad va por dos experimentadas figuras de Cerro Porteño para potenciar su plantel, ahora al mando del director técnico Nelson Haedo Valdez (42).

Lea más: Fabrizio Peralta sufre delicada lesión

El defensor Víctor Gustavo Velázquez (35) y el arquero Roberto Junior Fernández (38) son pretendidos por el Guma, que para contratarlos, no tiene problema alguno en cuanto a lo económico.

La traba pasa por la liberación amistosa del Ciclón, con el que el club del barrio Las Mercedes mantiene buenas relaciones.

En el caso del popular “Kururu” (Velázquez), este podría rescindir su contrato con la institución azulgrana o en su defecto, esperar fin de año para arribar a La Huerta como agente libre, aunque en Tuyucuá desean contar con su concurso de manera inmediata para cubrir un puesto en la zaga que parece estar vacante.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Velázquez estuvo presente en los cinco partidos disputados por la Albirroja en la Copa del Mundo, acumulando 244 minutos en campo. Fernández, sin embargo, no entró en acción, ya que estuvo de suplente con Gastón Olveira, observando cómo el titular Orlando Gill se destacaba conforme pasaban las etapas.

La salida del “Gatito” Fernández de Cerro a esta altura parece ser más factible, teniendo en cuenta que “la mitad más uno” acaba de incorporar dos guardametas, el argentino Manuel Roffo, de 26 años y el paraguayo Ángel Martínez, de 23.