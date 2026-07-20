Libertad oficializa la incorporación del “Tanque” Ramírez

“¡Bienvenido a La Huerta, Iván!”, posteó Libertad con una imagen del centrodelantero Iván Emanuel Ramírez Ferreira, de 22 años.

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El “Tanque” llega al Guma en una especie de trueque con Guaraní, que además de recibir una importante suma, contará con los servicios del “Rayo”, Elvio Vera Brítez, de los registros del club del barrio Las Mercedes, en el que no tuvo las oportunidades que quizás merecía.

La incipiente carrera profesional de Ramírez contempla 49 partidos y 9 goles, desde el 2025. Ahora tendrá la posibilidad de demostrar sus condiciones en el más ganador del siglo XXI del fútbol paraguayo.

Los nuevos en el plantel dirigido por Nelson Haedo Valdez son Nicolás Freire, Agustín Manzur e Iván Ramírez Ferreira.

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El próximo domingo, Libertad jugará contra Olimpia, en el Defensores del Chaco, a las 16:00, por la primera fecha del campeonato Clausura 2026.