Gilberto Flores regresa a Libertad

Con la vuelta de Gilberto Flores (23 años) en principio se completa la plantilla de Libertad, dirigida técnicamente por Nelson Haedo Valdez, aunque como el libro de pases estará abierto hasta el 28 de agosto, no se pueden descartar más incorporaciones repolleras.

Lea más: Hoja de ruta del campeonato Clausura 2026

El marcador central fue en enero del 2025 al Cincinnati, en el que disputó 38 partidos y marcó un gol. En 2024 fue cedido a Trinidense, en el que totalizó 33 presentaciones (un tanto), entre torneos de Liga, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Gilberto jugó poco en la Primera del Guma, con apenas 10 apariciones. Ahora, con mayor experiencia, está en condiciones de pelear la titularidad y destacarse en la formación repollera.

Flores es el cuarto fichaje del club del barrio Las Mercedes en este mercado, después de los argentinos Nicolás Freire y Agustín Manzur, y el paraguayo Iván Ramírez Ferreira, quien llega a La Huerta tras militar en Guaraní. Otro que volvió es Elvio Vera, quien activa con normalidad con la dotación albinegra.