Libertad recibe a Recoleta en su aniversario

En un día festivo, Libertad intentará regalarle a su afición una victoria contra Recoleta FC, en el partido correspondiente al segundo capítulo del campeonato Clausura 2026, a desarrollarse en el capitalino barrio Las Mercedes, a las 18:30.

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El Guma tuvo un arranque inmejorable del torneo, al imponerse sobre Olimpia por 1-0, en el clásico blanco y negro cumplido el pasado domingo en Sajonia. El autor del gol fue Rodrigo Villalba.

El Canario se presenta como un adversario de cuidado. Empató 1-1 en su estreno contra San Lorenzo, en un duelo en el que el rival sufrió una expulsión. Pese a la superioridad numérica, no pudo imponerse al Rayadito, a esta altura virtualmente descendido a la División Intermedia.

Fundado el 30 de julio de 1905, Libertad se convirtió en la tercera fuerza deportiva del país (considerando los logros, no el arrastre en materia de público), desde su estatus de más ganador del fútbol paraguayo del siglo XXI.

La historia marca que el club fue fundado el una habitación en un solar ubicado en la avenida España entre Brasil y Salinares (hoy Perú), donde 15 jóvenes decidieron formar una asociación atlética para fomentar el fútbol. Fue designado primer presidente Juan Manuel Sosa Escalada.

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La humilde institución albinegra de la capital del país pasó a cobrar otra dimensión desde su ascenso en el 2000, dos años después de su dolorosa caída a la División Intermedia.

El Libertad actual, presidida por el Dr. Rubén Di Tore Aquino, con el soporte económico de un honorario colaborador, cuenta con 26 títulos de Liga, 3 Copa Paraguay, 2 Supercopa Paraguay, 25 participaciones en la Copa Libertadores y 16 intervenciones en la Copa Sudamericana.

Para que el festejo repollero en Tuyucuá sea completo, el equipo dirigido por Nelson Haedo Valdez deberá emplearse a fondo y dejar los puntos en casa.