Libertad corta la racha de Trinidense y escolta al puntero

Libertad volvió al triunfo, cortó la racha de Sportivo Trinidense y se ubicó en la segunda posición de la tabla, por detrás del Sportivo 2 de Mayo.

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El equipo dirigido por Nelson Haedo Valdez fue superior durante gran parte de la primera mitad y encontró la ventaja a los 16 minutos, con el primer gol de Iván Ramírez desde su llegada al conjunto repollero.

La jugada nació por la izquierda, donde Elvio Vera se juntó con Matías Espinoza. El lateral envió el centro y Alan Benítez descargó para Ramírez, quien sacó un potente remate para establecer el 1-0.

⚽️ ¡QUÉ BIEN LA HICIERON! Asistencia de Alan Benítez y definición de Iván Ramírez para el gol de Libertad que ya le gana al Triki.



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Parecía que Libertad tenía controlado el partido y manejaba sin mayores inconvenientes la ventaja, pero apareció la experiencia de Luis “Beto” de la Cruz.

El volante encontró una pelota suelta en las inmediaciones del área y sacó un potente remate que se clavó en el ángulo del arco defendido por Rodrigo Morínigo, quien nada pudo hacer ante uno de los mejores goles del campeonato. Trinidense igualó a los 40 minutos y, sin hacer demasiado, se marchó al descanso con la esperanza de mejorar en la segunda etapa.

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⚽️ ¡QUÉ GOLAZO! Ya es uno de los mejores goles del torneo. Mirá cómo definió Luis de la Cruz para el empate de Trinidense.



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En el complemento, Libertad volvió a ser ligeramente superior, aunque sin la efectividad necesaria para volver a ponerse en ventaja. Trinidense, dirigido por José Arrúa, se mostró ordenado y cuidó cada línea, consciente de que el empate le permitía mantenerse en la parte alta de la clasificación.

Pero sobre el final llegó el golpe definitivo. Federico Carrizo ejecutó un tiro de esquina, Marcelo Fernández peinó la pelota y el despeje corto de Óscar Giménez dejó el balón servido para Alan Benítez. El defensor repollero remató de primera, sin dejar picar la pelota, y la clavó en el ángulo para desatar la alegría gumarela.

⚽️ ¡EL PARTIDO DE LOS GOLAZOS! Así Alan Benítez le dio la victoria a Libertad sobre Trinidense. Es para verlo una y otra vez.



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A los 86 minutos, Libertad volvió a ponerse en ventaja, cortó la racha de tres victorias consecutivas de Trinidense y se instaló en el segundo escalón del Clausura.

El final estuvo marcado por las protestas del conjunto auriazul. En medio de los reclamos, Óscar Giménez tuvo un exceso con el árbitro Derlis Benítez, quien le mostró la tarjeta roja directa.