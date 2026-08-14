El argentino Luciano Nequecaur es presentado oficialmente en Libertad

El equipo comandado por el histórico ex-delantero, Nelson Haedo Valdez, sumo al atacante nacido en Buenos Aires, en un contexto en el que la necesidad de un “9” clásico había escalado a prioridad dentro del armado del plantel gumarelo.

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Nequecaur aterriza en Tuyucuá procedente del Sport Boys de Perú, institución en la que militaba desde la temporada pasada. Su salida no pasó inadvertida. En su reciente etapa en el el fútbol incaico, el delantero disputó 45 partidos oficiales y convirtió 16 goles. Una porción relevante de ese registro corresponde a su rendimiento más reciente, sumando 7 anotaciones en lo que va del año.

¡Bienvenido a La Huerta, Luciano! 🏁



Luciano Nequecaur se suma a la familia Gumarela. 😎💪🏼#VamosGUMA #LibertadEsFamilia pic.twitter.com/kF8N8nKmCw — Club Libertad (@Libertad_Guma) August 14, 2026

La oficialización llegó por las vías habituales de la institución. A través de sus cuentas en redes sociales, Libertad presentó al jugador con un mensaje directo que marca el inicio de su nueva etapa en el barrio Las Mercedes: “¡Bienvenido a La Huerta, Luciano! Luciano Nequecaur se suma a la familia Gumarela”.

Un trotamundos del fútbol para ajustar las piezas del “Guma”

Nacido en Buenos Aires el 19 de julio de 1992, Nequecaur se formó en las divisiones formativas de Lanús, construyendo luego una amplia trayectoria internacional a nivel de mayores. Su mapa futbolístico incluye pasos por All Boys, Olimpo y Nueva Chicago en Argentina, además de experiencias internacionales en Stranraer de Escocia, Marítimo de Portugal, Danubio y Fénix de Uruguay, Huachipato de Chile, y los clubes mexicanos Venados de Yucatán y Alebrijes de Oaxaca.