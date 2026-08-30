Haedo: “Nos están faltando mejores decisiones en la última jugada”

Nelson Haedo Valdez quedó conforme con el rendimiento de Libertad, pero no con el resultado. El Gumarelo empató 1-1 ante Cerro Porteño en La Nueva Olla y el entrenador consideró que su equipo hizo méritos suficientes para ganar.

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“Desde un comienzo nosotros demostramos que vinimos acá a jugar a ganar”, afirmó Haedo al analizar el partido.

El técnico destacó el dominio que tuvo Libertad durante buena parte del encuentro y las ocasiones generadas frente al arco de Roberto Fernández.

“En el primer tiempo creo que tuvimos la mayor posesión. A mi parecer teníamos dos ocasiones donde podíamos marcar”, explicó.

Cerro se adelantó con un gol de Ignacio Aliseda, pero Libertad encontró rápidamente la igualdad antes del descanso. En la segunda etapa, el Gumarelo volvió a tener buenos momentos y terminó generando las situaciones más claras.

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“Yo creo que teníamos que haber ganado”, sentenció Haedo.

El entrenador reconoció, sin embargo, que a Libertad le está faltando precisión en los metros finales.

“Nos están faltando mejores decisiones en la última jugada, tanto en el pase como en la definición”, admitió.

Pese a ello, Haedo se mostró satisfecho con la respuesta de sus futbolistas y, especialmente, con la reacción que tuvieron después del partido.

“Me voy contento por lo que mostró el equipo, la actitud, las ganas de querer ganar, lo molesto que están ahora en el vestuario”, destacó.

Para el entrenador, esa inconformidad es una señal positiva de cara a lo que viene.

“Eso me da la sensación de que estamos por un muy buen camino”, afirmó.

El punto tiene además un valor especial por el rival y por la pelea en la tabla. “Es un rival directo”, reconoció Haedo, quien resumió sus sensaciones con una frase: “No feliz, pero tampoco triste”.