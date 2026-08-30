Nelson Haedo Valdez: “Cobrar así un penal sin ir a mirar, personalmente para mí no fue”

Nelson Haedo Valdez terminó disconforme con el empate 1-1 ante Cerro Porteño en La Nueva Olla y, aunque evitó responsabilizar al arbitraje por el resultado, cuestionó algunas decisiones tomadas por Blas Romero.

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El entrenador de Libertad se refirió especialmente al penal sancionado a favor del Ciclón a los 86 minutos, que posteriormente Rodrigo Morínigo logró contener ante Jonatan Torres.

“Yo soy el último en hablar de árbitros, pero es muy difícil cobrar un penal así sin ir personalmente a mirarlo”, manifestó Haedo.

El técnico aseguró que observó posteriormente la repetición de la jugada y fue contundente con su apreciación: “A mi parecer no fue penal”.

Haedo incluso explicó qué habría hecho si hubiese estado en el lugar del árbitro. “Personalmente yo miraría si cobro o no. Después no sé, porque es parte de lo que él ve. Solo digo que él tendría que ir a mirar personalmente para decir sí o no”, señaló.

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Pero el entrenador liberteño también reclamó una acción en el área de Cerro Porteño que, según su interpretación, debió ser sancionada.

“Le rompió la boca, él tocó el balón, el codo en la cara, para mí penal”, sostuvo al referirse a la acción protagonizada por Alexis Fretes con el defensor de Cerro Gustavo Velázquez.

Haedo aclaró que las decisiones arbitrales no fueron la única razón por la que Libertad no consiguió la victoria.

“No es que por eso nosotros no ganamos hoy, pero claro, molesta mucho cuando uno hace muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio y al final se va con las manos vacías”, expresó.

Para el entrenador, su equipo generó los argumentos suficientes para quedarse con los tres puntos.

“Creo que tuvimos las mejores ocasiones como para ganar hoy”, concluyó.