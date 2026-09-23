Copa Paraguay
23 de septiembre de 2026 a la - 12:29

Fernando de la Mora vs. Libertad: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Paraguay

Los jugadores de Libertad celebran un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la fecha 9 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Libertad celebran un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la fecha 9 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.Silvio Rojas, ABC Color

Libertad enfrenta a Fernando de la Mora por los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
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Libertad enfrenta a Fernando de la Mora por los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. El Gumarelo de Nelson Haedo Valdez, máximo ganador histórico del certamen nacional y actual puntero del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay, mide al Matador de la División Intermedia: empieza a las 18:30, hora de nuestro país, en el estadio Arsenio Erico de la ciudad de Asunción. El ganador enfrenta al vencedor de Independiente Campo Grande vs. Nacional.

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Fernando de la Mora vs. Libertad: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 18:30 horas
  • Argentina: 18:30 horas
  • Brasil: 18:30 horas
  • Uruguay: 18:30 horas
  • Chile: 17:30 horas
  • Ecuador: 16:30 horas
  • Colombia: 16:30 horas
  • Perú: 16:30 horas
  • Venezuela: 17:30 horas
  • Bolivia: 17:30 horas
  • El Salvador: 15:30 horas
  • México: 15:30 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas
  • Estados Unidos - Este: 17:30 horas
  • Inglaterra: 22:30 horas
  • España: 23:30 horas
  • Bélgica: 23:30 horas
  • Marruecos: 22:30 horas
  • Sudáfrica: 23:30 horas

Fernando de la Mora vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports +

  • Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101
  • IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Fernando de la Mora vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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