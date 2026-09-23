Fernando de la Mora vs. Libertad: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Paraguay

Libertad enfrenta a Fernando de la Mora por los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. El Gumarelo de Nelson Haedo Valdez, máximo ganador histórico del certamen nacional y actual puntero del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay, mide al Matador de la División Intermedia: empieza a las 18:30, hora de nuestro país, en el estadio Arsenio Erico de la ciudad de Asunción. El ganador enfrenta al vencedor de Independiente Campo Grande vs. Nacional.

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Fernando de la Mora vs. Libertad: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 17:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú : 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia : 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas

Estados Unidos - Este: 17:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Fernando de la Mora vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

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