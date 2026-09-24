Víctor Rojas, el as bajo la manga de Libertad en los penales

El portero Víctor Rojas ya sabe lo que es vestirse de salvador. El joven portero de Libertad se convirtió nuevamente en la gran figura de la Copa Paraguay, repitiendo la historia que había escrito en su debut absoluto en el torneo de integración de la APF.

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Ayer, en una sufrida llave de octavos de final ante Fernando de la Mora del barrio Vista Alegre, el partido terminó empatado 1-1 en el tiempo reglamentario. Con la serie abierta, la responsabilidad recayó una vez más sobre los guantes del guardameta formado en la cantera gumarela quien no defraudó.

La noche consagratoria

La tanda de penales tuvo de todo. Libertad comenzó condonando un remate tras el intento fallido de Federico “Pachi” Carrizo, pero Rojas Marín se encargó de enderezar el rumbo. Primero, el arquero contuvo un peligroso derechazo cruzado de Jorge Jara para mantener con vida a los suyos. Luego, en la cuarta ejecución, se lució con una espectacular mano cambiada recostado sobre su izquierda para desviar el violento remate a media altura de Ángel Olmedo.

Aunque Gustavo Aguilar desperdició la primera oportunidad de liquidar la serie estrellando su disparo en el poste derecho del ex-Guaireña, Héctor Espínola, el héroe de la noche apareció de nuevo. Abajo y con gran reflejo, Rojas Marín sacó un potente derechazo cruzado de Derlis Benítez para certificar el sufrido pase de Libertad entre los ocho mejores del certamen.

Antecedentes que ya son costumbre

La historia entre el joven portero y los penales en esta competición no es nueva. En su puesta en escena en los dieciseisavos de final frente a Tacuary —partido que había terminado sin goles—, el guardameta ya había dejado su sello al atajar un penal con el pie derecho a Luis Mario Martínez.

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Con dos partidos disputados en la Copa Paraguay y cuatro penales atajados en tandas definitivas, Víctor Rojas Marín demuestra que Libertad tiene a un especialista en la definición desde los doce pasos. El “Guma” avanza en búsqueda de su cuarto título en la competición.