Haedo: “Que los árbitros hagan un asado y se entiendan con...”

Libertad perdió 1-0 con Olimpia y cedió el liderato del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. La derrota del Gumarelo contra el Decano en La Huerta no escapó de las polémicas: y en consecuencia, Nelson Haedo Valdez criticó el arbitraje de Juan Gabriel Benítez, quien expulsó a Álvaro Campuzano a los 25 minutos del primer tiempo con tarjeta roja directa.

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Haedo, quien felicitó a Richard Ortiz por la “inteligencia” en la jugada de la expulsión de Campuzano, dejó un mensaje para los árbitros: “Lo único que le voy a pedir a los árbitros es que hagan una asado, que se junten y se entiendan con las reglas porque uno me explicaba una cosa y otro hacía otra cosa”, disparó el entrenador del Repollero en la conferencia.

“Todas las pequeñas siempre estaban contra nuestra”

“Entre los tres (árbitros) no había ninguna... uno me decía una cosa, el otro... y son cosas que te hacen enojar porque uno te explica una cosa y después pasa lo mismo y no pasa. Es muy difícil en un partido tan complicado”, continuó el entrenador paraguayo de 42 años, que sufrió la tercera caída en el certamen desde la llegada al cuadro de Tuyucuá.

Además de la roja a Campuzano, que condicionó al equipo por el resto del encuentro, Haedo también apuntó a las faltas que sancionaba Benítez. “En todas las pequeñas siempre estaban en contra nuestra. Pedir tarjeta roja o algo así nunca fue mi estilo. Si es que pasó fue intuitivo, pero no lo hice a propósito, son cosas que pasan”, finalizó el DT.