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Libertad
05 de noviembre de 2026 - 09:06

Libertad: Ariel Galeano, ¿un año y piquito en La Huerta?

Ariel Sebastián Galeano Arce (7 de setiembre de 1996), director técnico de Libertad.
Ariel Sebastián Galeano Arce (7 de setiembre de 1996), director técnico de Libertad.Silvio Rojas, ABC Color

Libertad viene de perder en casa ante Cerro Porteño 1-0 en el reestreno del técnico Ariel Galeano, quien dijo que tiene “un año y piquito” de contrato. La misión es poder completarlo.

Por ABC Color
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Con el metódico profesional de 30 años, Ariel Galeano, no se produjo la famosa frase de “técnico que debuta, gana”, que obviamente tiene sus excepciones, como la que se dio el miércoles en la caída de Libertad en La Huerta contra Cerro Porteño por 1-0.

Lea más: Cerro Porteño se recupera y Libertad continúa sedado

La vara el Guma en cuanto a conducción estuvo bien alta con Francisco Arce. Luego se produjo la asunción del cargo de Juan Eduardo Samudio, con el relevo en la Copa Libertadores de Sergio Aquino, quien cuenta con la exigida licencia Conmebol. El segundo semestre se inició con Nelson Haedo Valdez, removido por malos resultados.

“Nosotros tenemos un contrato de un año, un año y piquito, hasta diciembre de 2027. Pero claramente Libertad hay que ganar, porque Libertad te obliga a ganar”, expresó Ariel Galeano tras la salida del Ciclón. El primer objetivo es completar el “piquito”, es decir lo que resta a la temporada, a ver si le alcanza para afrontar el siguiente ciclo en un club que necesita un entrenador que esté a la altura de su rica historia.

El materia de oratoria, Galeano está a la altura de los mejores. Ahora, la pregunta que surge es si solo con su teoría, sin haber sido futbolista, le alcanza para dar instrucciones o enseñarle fútbol a virtuosos como Lorenzo Melgarejo, como ejemplo. El tiempo determinará si el DT está a la altura o no de las exigencias.

“Los grandes equipos se construyen aguantando golpes y avanzando. Lo que uno no puede hacer después de recibir un golpe como este es afligirse o retroceder, sino seguir adelante y buscar crecer partido tras partido”, expresó el orientador.

“Libertad te obliga a ganar. Nosotros los entrenadores nos debemos a los resultados y yo estoy acá para reencaminar este puntaje que tiene el club y que realmente no representa lo que significa Libertad”, puntualizó.

Para el conductor del Guma, la clave es la variedad en el juego. “Tenemos que lograr que el plantel pueda jugar a varios sistemas y no solamente a uno. No podemos casarnos con un sistema, tenemos que analizar partido a partido para tratar de ser estratégicamente superiores”.

El sábado, Libertad enfrentará en Tuyucuá a Nacional, que también viene golpeado tras perder contra el descendido San Lorenzo. El partido, correspondiente a la decimonovena fecha del torneo Clausura, está fijado para las 19:30.

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