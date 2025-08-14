Cerro Porteño y una imagen que dio “pena máxima”

Propuesta mezquina de Diego Martínez

El partido presentó un trámite muy incómodo para Cerro Porteño, que se vio obligado a adoptar una postura cautelosa ante la propuesta rival. El equipo azulgrana dependió más de arrebatos individuales para generar peligro, ya que colectivamente no estaban en la sintonía que exigía el duelo.

La propuesta de Diego Martínez fue muy conservadora. Incluso cuando al “Ciclón” se le presentaba una oportunidad propicia para atacar, lo hacía con poca gente. Morel, plantado como un quinto defensor, marcaba la tendencia de que el empate no era un mal negocio, por la exigencia visitante.

A pesar del leve control que tenía el equipo visitante en el partido, tampoco encontraba la forma de profundizar en el área local. Tal es así que tuvo que recurrir a disparos de media distancia, el más peligroso fue un zurdazo lejano que Arias sacó de su ángulo derecho a mano cambiada. Luego, hubo un intento de Ascacíbar, quien no pudo sacar provecho de un despeje displicente de Viera, de lo más flojos del encuentro.

En la etapa complementaria el Ciclón se animó a más, pero seguía dependiendo de las individualidades. En ese sentido, quien demostró algo distinto fue Aliseda, quien se encargó de generar dos acciones de riesgo. Entre la carencia ofensiva y de generación, exhibió su impronta tanto en los duelos individuales como en el tiro de esquina que derivó en el cabezazo de sobrepique de Morel, que obligó al manotazo providencial de Muslera.

No obstante, el desgaste físico y la propuesta defensiva hicieron que el equipo perdiera consistencia con el correr de los minutos. Fue un error del entrenador Diego Martínez, que a diferencia de Domínguez, tardó demasiado en refrescar las líneas que requerían refuerzos por el cansancio.

Cuando parecía que el partido terminaba con el marcador en blanco, el delantero Carrillo fue desacomodado dentro del área por Pérez, acción que, pese al generalizado reclamo local, derivó en la sanción de la pena máxima que el capitán Santiago Ascacíbar se encargó de transformar en gol con una potente ejecución al centro de la portería, castigando así a la propuesta mezquina propuesta azulgrana.

Diego Martínez: “Competimos muy bien”

Luego de la derrota de anoche, el entrenador de Cerro Porteño, Diego Hernán Martínez, aseguró que sus jugadores cumplieron con el plan de partido a pesar del resultado adverso.

“Jugamos un partido muy disputado, muy parejo ante uno de los mejores equipos del fútbol argentino. Creo que competimos muy bien, tuvimos situaciones, el rival tuvo una aproximación. El plan de partido creo que el equipo lo hizo bien”, declaró el argentino.

El técnico reconoció que el resultado fue injusto para su equipo: “Estudiantes se lleva demasiado premio, en los partidos de octavos de final no hay grandes diferencias y hay que aprovechar las situaciones para tratar de marcar la ventaja. Fue parte del plan de partido, todavía quedan 90 minutos y buscaremos en la vuelta imponernos, ganar el partido y tratar de pasar de fase”.

El desenlace de la serie se definirá el próximo miércoles, a las 19:00, en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata.

