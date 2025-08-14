Flamengo vence a Inter de Porto Alegre y toma ventaja en la serie de octavos

El único gol del partido fue obra de Bruno Henrique al minuto 28. El delantero marcó con un espectacular cabezazo tras un tiro de esquina ejecutado por Luiz Araújo, dejando sin opciones al portero. Con esta victoria, el equipo más popular de Brasil necesitará solo un empate en el partido de vuelta, a jugarse el próximo miércoles en Porto Alegre, para asegurar su cupo.

El ‘Fla’ fue superior, especialmente en la primera mitad, con una clara estrategia ofensiva liderada por el recién llegado Samuel Lino, Luiz Araújo y el autor del gol. Lino, exjugador del Atlético de Madrid, le dio intensidad al ataque desde el inicio. Sin embargo, fue Araújo quien tuvo la primera ocasión clara con un disparo cruzado que el portero uruguayo Sergio Rochet logró desviar con agilidad.

El marcador pudo haber sido más amplio, pero la destreza de Rochet y la falta de puntería de los cariocas hicieron que el resultado se mantuviera por la mínima. En la segunda parte, Internacional reaccionó y buscó el empate, pero la defensa del Flamengo se mantuvo sólida, incluso ante un peligroso tiro de Vitinho en los minutos finales, que el portero Rossi atajó de manera brillante.

El ‘Colorado’ no se rindió y ahora tendrá que buscar una victoria por más de un gol de diferencia en su casa para dar vuelta la serie y avanzar a la siguiente ronda.

El partido contó con la presencia del seleccionador Carlo Ancelotti en las gradas del Maracaná. El técnico italiano anunciará la próxima semana su lista de convocados para la selección brasileña que enfrentará a Chile y Bolivia en las eliminatorias mundialistas de septiembre.

Ficha Técnica

Flamengo (1): Agustín Rossi; Emerson Royal (m.45 Guillermo Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Allan (m.83 Evertton Araújo), Luiz Araujo, Gonzalo Plata (m.72 Jorge Carrascal), Samuel Lino (m.72 Emerson); Bruno Henrique (m.83 Pedro). Entrenador: Filipe Luís.

Internacional (0): Sergio Rochet; Braian Aguirre, Vitão, José Carlos Ferreira Júnior, Alexandro Bernabei; Alan Rodríguez (m.87 Gustavo Prado), Thiago Maia (m.87 Bruno Henrique), Bruno Tabata (m.78 Richard), Alan Patrick, Wesley (m.72 Vitinho); y Ricardo Mathias (m.78 Rafael Santos Borré). Entrenador: Roger Machado.

Gol: 1-0, minuto 28: Bruno Henrique.

Árbitro: Darío Herrera (ARG). Amonestados: Guillermo Varela y Gustavo Prado (INT).

Incidencias: Partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores, jugado en el estadio Maracaná con 64.650 asistentes.

Fuente: EFE