Flamengo avanza en la Libertadores y enfrentará a Estudiantes

El partido, que se retrasó 20 minutos debido a la gran cantidad de confeti en el campo, fue dominado por el Flamengo. A pesar de los intentos de Internacional, el equipo local se despidió del torneo sin poder marcar un solo gol en la serie.

Lea más: Cerro Porteño, lejos de conquistar La Plata

El primer gol llegó a los 27 minutos. Después de un rechace del portero, Gonzalo Plata asistió de cabeza a Giorgian de Arrascaeta, quien definió con gran habilidad. En la segunda mitad, Internacional intentó reaccionar, pero la defensa de Flamengo y el portero Agustín Rossi se mantuvieron firmes.

El colombiano Rafael Santos Borré tuvo la oportunidad más clara para el Internacional, con un remate que se estrelló en el palo. Sin embargo, Flamengo sentenció el partido a los 88 minutos, cuando Pedro remató un centro de Luiz Araújo, asegurando la victoria para su equipo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ficha técnica:

Internacional (0): Sergio Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Juninho, Alexandro Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez (minuto 60 Johan Carbonero), Bruno Tabata (minuto 46 Rafael Santos Borré), Alan Patrick, Wesley (minuto 61 Vitinho); y Ricardo Mathias (minuto 83 Enner Valencia). Entrenador: Roger Machado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Flamengo (2): Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro (minuto 90 Ayrton Lucas); Saúl Ñíguez, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta (minuto 83 Luiz Araújo); Gonzalo Plata (minuto 90 Wallace Yan), Samuel Lino (minuto 90 Everton Cebolinha); y Bruno Henrique (monuto 75 Pedro). Entrenador: Filipe Luís.

Goles: 0-1, minuto 27: Giorgian de Arrascaeta. 0-2, minuto 88: Pedro.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

Amonestados: Juninho, Bernabei y Varela (Internacional).

Incidencias: Partido de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores 2025, jugado en el Estadio Beira-Rio, en Porto Alegre, ante 43.581 espectadores.

Fuente: EFE