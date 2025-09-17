Estudiantes de Arzamendia, contra el poderío de Flamengo

Flamengo enfrenta a Estudiantes de La Plata en el Maracaná, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con el impulso del sobresaliente momento que vive su 10, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta.

Considerado “el mejor futbolista en Brasil” por su técnico, Filipe Luis, el charrúa ha protagonizado acciones de gol en los últimos seis partidos disputados por el equipo en la liga brasileña, con cuatro anotaciones y cinco asistencias en el lapso. Ya totaliza 13 anotaciones y 10 asistencias en 20 presentaciones en la temporada 2025 del Brasileirão.

El uruguayo, de 31 años, fue decisivo en el cruce de octavos de final entre Flamengo e Internacional de Porto Alegre, con el tanto que abrió el camino a la victoria 2-0 de la vuelta en la casa colorada, tras cumplir suspensión por tarjetas amarillas en el triunfo 1-0 de la ida en Río de Janeiro.

El Fla lidera el Brasileirão y es uno de los grandes favoritos para ganar la Libertadores, en busca de su cuarto título en este torneo tras los conquistados en 1981, 2019 y 2022. Pero también atraviesa días agitados. Por un lado estuvo la sanción de la justicia deportiva de 12 partidos contra el delantero Bruno Henrique.

La estrella ofensiva está acusada de haber beneficiado a familiares en apuestas en línea, aunque su sanción está suspendida temporalmente mientras se resuelve la apelación presentada por el club. Se espera que el atacante, de 34 años, sea parte del plantel este jueves.

Por otro, hubo rumores sobre el futuro de Filipe Luis, tras reportes de medios de comunicación brasileños sobre una oferta del Fenerbahçe turco. “Cuando otros clubes llaman, me deja contento, porque existe un reconocimiento de nuestro trabajo (...), pero no es el momento”, dijo el entrenador al ser consultado en rueda de prensa sobre ello.

El lance comenzará a las 21:30 y el jueves de la próxima semana será la vuelta de la eliminatoria, con el pase a semifinales en juego.

El vencedor de la serie enfrentará en semis al ganador de la llave argentina entre Racing y Vélez Sarsfield, con ventaja parcial de la Academia por 1-0.

El choque en el Maracaná contará con el arbitrale del colombiano Andrés Rojas. Formaciones probables. Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Leo Ortiz, Leo Pereira y Ayrton Lucas; Saúl Ñíguez, Allan, Luiz Araújo y Giorgian de Arrascaeta; Samuel Lino y Pedro. D.T.: Filipe Luis. Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez y Santiago Arzamendia; Tiago Palacios, Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina y Alexis Castro: Guido Carrillo. D.T.: Eduardo Domínguez. AFP