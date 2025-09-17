Fútbol Internacional

River Plate vs. Palmeiras: Hora, formaciones y dónde ver en vivo

River Plate y Palmeiras disputan hoy la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Matías Galarza, Gustavo Gómez y Ramón Sosa, frente a frente en el Monumental.

Por ABC Color
17 de septiembre de 2025 - 10:58
El paraguayo Matías Galarza, futbolista de River Plate, reacciona en el partido frente a San Lorenzo de Almagro por la tercera fecha del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Argentina en el estadio Monumental, en Buenos Aires, Argentina.
El paraguayo Matías Galarza, futbolista de River Plate, reacciona en el partido frente a San Lorenzo de Almagro por la tercera fecha del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Argentina en el estadio Monumental, en Buenos Aires, Argentina.

River Plate de Matías Galarza y Palmeiras de Gustavo Gómez y Ramón Sosa juegan los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Un día después de la victoria 1-0 de Racing (Richard Sánchez suplente) sobre Vélez Sarsfield, el Millonario y el Verdão disputan la ida en el estadio Monumental de la ciudad de Buenos Aires: comienza a las 21:30, hora de Paraguay, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

River Plate vs. Palmeiras: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 21:30 horas

Argentina: 21:30horas

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30horas

Chile: 21:30 horas

Ecuador: 19:30horas

Colombia: 19:30horas

Perú: 19:30horas

Venezuela: 20:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

El Salvador: 18:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 17:30 horas

Estados Unidos - Este: 20:30 horas

Inglaterra: 01:30 horas

España: 02:30 horas

Bélgica: 02:30 horas

Marruecos: 02:30 horas

Sudáfrica: 02:30 horas

El paraguayo Matías Galarza (i), futbolista de River Plate, disputa el balón con Gustavo Aguilar, jugador de Libertad, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Monumental, en Buenos Aires, Argentina.
El paraguayo Matías Galarza (i), futbolista de River Plate, disputa el balón con Gustavo Aguilar, jugador de Libertad, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Monumental, en Buenos Aires, Argentina.

River Plate vs. Palmeiras: ¿Dónde ver hoy por TV?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

River Plate vs. Palmeiras: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.

El paraguayo Gustavo Gómez (15), futbolista de Palmeiras, celebra un gol en el partido frente a Universitario por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Monumental, en Lima, Perú.
El paraguayo Gustavo Gómez (15), futbolista de Palmeiras, celebra un gol en el partido frente a Universitario por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Monumental, en Lima, Perú.

La formación de River Plate vs. Palmeiras en la Copa Libertadores 2025

Franco Armani; Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Técnico: Marcelo Gallardo.

La formación de Palmeiras vs. River Plate en la Copa Libertadores 2025

Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson.

Técnico: Abel Ferreira.

