River Plate vs. Palmeiras: Hora, formaciones y dónde ver en vivo

River Plate de Matías Galarza y Palmeiras de Gustavo Gómez y Ramón Sosa juegan los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Un día después de la victoria 1-0 de Racing (Richard Sánchez suplente) sobre Vélez Sarsfield, el Millonario y el Verdão disputan la ida en el estadio Monumental de la ciudad de Buenos Aires: comienza a las 21:30, hora de Paraguay, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.
River Plate vs. Palmeiras: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 21:30 horas
Argentina: 21:30horas
Brasil: 21:30 horas
Uruguay: 21:30horas
Chile: 21:30 horas
Ecuador: 19:30horas
Colombia: 19:30horas
Perú: 19:30horas
Venezuela: 20:30 horas
Bolivia: 20:30 horas
El Salvador: 18:30 horas
México: 18:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 17:30 horas
Estados Unidos - Este: 20:30 horas
Inglaterra: 01:30 horas
España: 02:30 horas
Bélgica: 02:30 horas
Marruecos: 02:30 horas
Sudáfrica: 02:30 horas
River Plate vs. Palmeiras: ¿Dónde ver hoy por TV?
ESPN
Tigo Star: ESPN, canal 103
IP TV Copaco: ESPN, canal 51
Personal Flow: ESPN, canal 102
Claro TV: ESPN, canal 63
River Plate vs. Palmeiras: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Disney +
La formación de River Plate vs. Palmeiras en la Copa Libertadores 2025
Franco Armani; Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.
Técnico: Marcelo Gallardo.
La formación de Palmeiras vs. River Plate en la Copa Libertadores 2025
Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson.
Técnico: Abel Ferreira.