River Plate vs. Palmeiras: Hora, formaciones y dónde ver en vivo

River Plate de Matías Galarza y Palmeiras de Gustavo Gómez y Ramón Sosa juegan los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Un día después de la victoria 1-0 de Racing (Richard Sánchez suplente) sobre Vélez Sarsfield, el Millonario y el Verdão disputan la ida en el estadio Monumental de la ciudad de Buenos Aires: comienza a las 21:30, hora de Paraguay, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

Lea más: Cerro Porteño y una prueba de fuego en la regularización con Tembetary

River Plate vs. Palmeiras: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 21:30 horas

Argentina: 21:30horas

Brasil: 21:30 horas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uruguay: 21:30horas

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Chile: 21:30 horas

Ecuador: 19:30horas

Colombia: 19:30horas

Perú: 19:30horas

Venezuela: 20:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

El Salvador: 18:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 17:30 horas

Estados Unidos - Este: 20:30 horas

Inglaterra: 01:30 horas

España: 02:30 horas

Bélgica: 02:30 horas

Marruecos: 02:30 horas

Sudáfrica: 02:30 horas

River Plate vs. Palmeiras: ¿Dónde ver hoy por TV?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

River Plate vs. Palmeiras: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.

La formación de River Plate vs. Palmeiras en la Copa Libertadores 2025

Franco Armani; Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Técnico: Marcelo Gallardo.

La formación de Palmeiras vs. River Plate en la Copa Libertadores 2025

Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson.

Técnico: Abel Ferreira.