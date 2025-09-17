São Paulo de Bobadilla, con sed de revancha ante Liga de Quito

El Rey de Copas de Ecuador y el Tricolor paulista volverán a enfrentarse en Quito en los cuartos de final pero por la Copa Sudamericana, tal como en 2023, que sirvió de catapulta al cuadro ecuatoriano para adjudicarse el título de ese año.

Por los cuartos de final de la Sudamericana 2023, Liga ganó por 2-1 en la capital ecuatoriana y São Paulo por 1-0, en Brasil, y en la definición por penales, el elenco ecuatoriano se impuso por 5-4.

El partido de este jueves servirá de impulso y aclarará el camino en busca de las semifinales, tras una gran campaña en la fase de grupos donde Liga ganó el Grupo C, con 11 puntos, y el São Paulo, el Grupo D, con 14.

En octavos de final, mientras Liga se deshizo del brasileño Botafogo, tras perder por 1-0 el partido de ida, lo venció con 2-0, en Quito; el São Paulo, luego de empatar 0-0 ante Atlético Nacional, en Colombia y por 1-1, en Brasi, lo venció en la tanda de penales por 4-3.

En el partido de mañana, Liga Deportiva Universitaria de Quito y el São Paulo enfrentarían bajas en sus plantillas debido a suspensiones y lesiones.

Mientras Liga echará de menos al defensa Richard Mina, expulsado en el partido anterior contra Botafogo, el São Paulo tiene en dudas por lesiones al argentino Enzo Díaz y al también defensa izquierdo Wendell. En los torneos locales, el Rey de Copas se reencontró con el triunfo por 0-1 ante Libertad, tras cuatro fechas de malos resultados, ubicándose en el tercer puesto, con 48 puntos y clasificándose al hexagonal final en busca de retener los títulos de 2023 y 2024.

El Tricolor paulista venció el domingo por 1-0 a Botafogo, por la 23ª fecha, con tanto del argentino Juan Dinenno, en el que su compatriota y técnico del equipo, Hernán Crespo, dio descanso a varias figuras pensando en este encuentro del torneo continental.

Después del triunfo ante Botafogo, el São Paulo pasó al séptimo puesto de la tabla de posiciones, con 35 puntos, contra los 50 del líder, el Flamengo.

Tras las probables ausencias de Díaz o de Wendell, Crespo echaría mano de Patrick, que ha sido seleccionado brasileño Sub-17 en el Mundial 2019; en el Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2022 y en los Juegos Panamericanos de 2023. Liga de Quito, dirigido por el brasileño Tiago Nunes, buscará adjudicarse la actual edición de la Libertadores, tal como lo hizo en el año 2008, mientras el Sao Paulo conquistó la competición en 1992, 1993 y 2005.

El juego en el estadio Rodrigo Paz Delgado será arbitrado por el argentino Yael Falcón Pérez Alineaciones probables:

Liga de Quito: Gonzalo Valle; José Quintero, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez, Yeltzin Erike; Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Bryan Ramírez, Alexander Alvarado, Lisandro Alzugaray y Jeison Medina. D.T.: Tiago Nunes. São Paulo: Raffael; Nahuel Ferraresi, Alan Franco, Sabino; Soares, Damián Bobadilla, Marco Antonio, Rodriguinho, Enzo Díaz o Patrick; Luciano y André. D.T.: Hernán Crespo. EFE