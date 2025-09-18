Liga de Quito vence a São Paulo Paulo y se acerca a las semifinales de la Copa Libertadores

El primer golpe llegó a los 15 minutos, cuando Sao Paulo parecía estar jugando mejor. Bryan Ramírez sorprendió con una precisa definición, batiendo al portero rival con un remate rasante tras un pase desde la distancia. Este gol desajustó al equipo de Hernán Crespo, permitiendo que los dirigidos por el brasileño Tiago Nunes generaran más peligro. A pesar de los esfuerzos de Sao Paulo, incluyendo un remate de Luciano que se escapó al final del primer tiempo, Liga mantuvo su ventaja.

En la segunda mitad, el equipo brasileño salió decidido a empatar y encerró a Liga en su campo, con constantes ataques que, sin embargo, no se concretaron por la falta de puntería. El portero ecuatoriano, Gonzalo Valle, se erigió como figura al neutralizar varios disparos, salvando a su equipo del descuento.

Fue entonces cuando Liga de Quito volvió a ser letal. Una mala salida de la defensa brasileña permitió a Ramírez apoderarse del balón; su remate rebotó en los defensores y Michael Estrada, quien había ingresado por lesión, aprovechó la oportunidad para sentenciar el 2-0 con un remate de primera intención a los 78 minutos. En los minutos finales, Valle volvió a destacarse con otra atajada, mientras que el portero de Sao Paulo, Raffael, evitó un tercer gol de Estrada tras un error del defensa Robert Arboleda.

La victoria deja a Liga de Quito con una valiosa ventaja de cara al partido de vuelta que se disputará el próximo jueves.

Ficha Técnica

Liga de Quito (2): Gonzalo Valle; José Quintero (Josué Cuero, m.84), Gean Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Fernando Cornejo (Kevin Minda, m.71), Gabriel Villamil; Bryan Ramírez, Lisandro Alzugaray (Lautaro Pastrán, m.84) y Jeison Medina (Alejandro Cabeza, m.58) (Michael Estrada, m.71). Entrenador: Tiago Nunes.

São Paulo (0): Raffael; Nahuel Ferraresi, Robert Arboleda, Alan Franco; Soares (Maílton, m.46), Damián Bobadilla (Rodriguinho, m.70), Pablo Maia, Marco Antonio, Enzo Díaz; Luciano y Emiliano Rigoni (Ferreira, m.70). Entrenador: Hernán Crespo.

Goles: 1-0, Bryan Ramírez (m.15); 2-0, Michael Estrada (m.78).

Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina). Amonestó a Arboleda, Quiñónez y Villamil.

Estadio: Rodrigo Paz Delgado (Quito).

Asistencia: 30.000 espectadores.

Fuente: EFE