Gustavo Gómez, pasa a ser el defensor más goleador de la Copa Libertadores

Con esta nueva marca, el zaguero central paraguayo se posiciona como el defensor más goleador de la historia del torneo, dejando atrás, además de Rubén Espinoza, a figuras como el también paraguayo Francisco “Chiqui” Arce (12 goles), y los brasileños Nelinho (11 tantos) y Gilberto (10 anotaciones). El gol, que fue un cabezazo tras un tiro de esquina, no solo le dio la victoria a su equipo, sino que también lo colocó como el tercer máximo goleador histórico de Palmeiras en la Copa Libertadores, solo por detrás de Rony y Raphael Veiga.

Lea más: Gustavo Gómez lidera a Palmeiras en una victoria crucial ante River Plate

Además de su récord como defensor, el gol de Gómez en Buenos Aires le permitió igualar al uruguayo Giorgian de Arrascaeta y al argentino Jonathan Calleri con 14 tantos, convirtiéndose en el segundo máximo goleador extranjero de equipos brasileños en el torneo. Solo se encuentran por encima el argentino Germán Cano y el peruano Paolo Guerrero, ambos con 17 goles.

Desde su llegada al club paulista en 2018, este defensor oriundo de San Juan Bautista (Misiones) ha sido una pieza fundamental, contribuyendo a la conquista de 12 títulos, entre ellos dos Copas Libertadores, tres Campeonatos Brasileños y una Copa de Brasil. Su liderazgo, tanto en la defensa como en el ataque, lo convirtieron en un ídolo para la afición.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy