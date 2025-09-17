Copa Libertadores

Gustavo Gómez, pasa a ser el defensor más goleador de la Copa Libertadores

El defensor paraguayo Gustavo Gómez hizo historia en la Copa Libertadores. Con el gol que anotó para Palmeiras este miércoles contra River Plate, en el duelo de ida por los cuartos de final, el zaguero central alcanzó un total de 14 tantos en la competición, superando el récord de 13 goles que ostentaba el chileno Rubén Espinoza.

Por ABC Color
17 de septiembre de 2025 - 23:46
El defensor paraguayo del Palmeiras, Gustavo Gómez, celebra el primer gol de su equipo durante el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre el River Plate de Argentina y el Palmeiras de Brasil, en el estadio MAS Monumental de Buenos Aires.
Con esta nueva marca, el zaguero central paraguayo se posiciona como el defensor más goleador de la historia del torneo, dejando atrás, además de Rubén Espinoza, a figuras como el también paraguayo Francisco “Chiqui” Arce (12 goles), y los brasileños Nelinho (11 tantos) y Gilberto (10 anotaciones). El gol, que fue un cabezazo tras un tiro de esquina, no solo le dio la victoria a su equipo, sino que también lo colocó como el tercer máximo goleador histórico de Palmeiras en la Copa Libertadores, solo por detrás de Rony y Raphael Veiga.

Además de su récord como defensor, el gol de Gómez en Buenos Aires le permitió igualar al uruguayo Giorgian de Arrascaeta y al argentino Jonathan Calleri con 14 tantos, convirtiéndose en el segundo máximo goleador extranjero de equipos brasileños en el torneo. Solo se encuentran por encima el argentino Germán Cano y el peruano Paolo Guerrero, ambos con 17 goles.

Desde su llegada al club paulista en 2018, este defensor oriundo de San Juan Bautista (Misiones) ha sido una pieza fundamental, contribuyendo a la conquista de 12 títulos, entre ellos dos Copas Libertadores, tres Campeonatos Brasileños y una Copa de Brasil. Su liderazgo, tanto en la defensa como en el ataque, lo convirtieron en un ídolo para la afición.

