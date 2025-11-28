Abel Ferreira: “Palmeiras es capaz de dar la vuelta cuando nadie cree”

Ferreira, de 46 años, subrayó la mentalidad de su plantilla, poniendo como ejemplo la épica remontada en las semifinales del torneo: “Es un equipo con espíritu ganador (...), capaz de dar la vuelta a los resultados cuando nadie cree”.

Esta capacidad fue la clave cuando el “Verdão” revirtió un 3-0 en contra frente a Liga de Quito en la ida, goleando 4-0 en la vuelta para asegurar su lugar en la final. El técnico diferenció la actualidad liguera de la trascendencia del torneo continental: “Una cosa es el campeonato brasileño y otra la Copa Libertadores (...). Llegamos (a la final) con mérito, consistencia y talento”.

Abel Ferreira, el entrenador más laureado en la historia del club paulista con diez títulos, tiene la posibilidad de unirse a la élite de los tricampeones de la Copa Libertadores, junto a Carlos Bianchi y Osvaldo Zubeldía. Sin embargo, restó importancia a este logro individual: “Sinceramente no pienso en eso (...). Más que en si soy el primero, el segundo o el tercero, tengo la conciencia tranquila de si hice todo para preparar a mis jugadores”. Enfatizó, además, que el foco debe estar en la institución: “No es Abel, es Palmeiras”.

Sí resaltó la relevancia de la presencia constante del equipo en la instancia definitoria: “Estar tres veces (en una final de Libertadores) no es coincidencia”.

El técnico luso evitó comparar esta final con la de 2021, donde Palmeiras se impuso justamente al Flamengo: “Cada una de las finales fueron en un contexto diferente, la única coincidencia es el trabajo y el sacrificio”, manifestó.

Finalmente, Ferreira, cuyo contrato termina a finales de año, reiteró su compromiso con el proyecto que lidera desde hace un lustro: “Soy un privilegiado”, comentó sobre su posición. “Construimos en estos cinco años una relación muy fuerte”.

Palmeiras y Flamengo, los dos gigantes del fútbol sudamericano reciente, se enfrentarán en la final este sábado a las 18:00.

