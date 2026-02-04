Sportivo 2 de Mayo y su histórico debut en Copa Libertadores ante Alianza Lima

El Sportivo 2 de Mayo debuta esta noche en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 frente al Alianza Lima de Perú. El “Gallo” norteño buscará dar el primer golpe en el duelo de ida a partir de las 21:30 (hora paraguaya), en el Estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero. El arbitraje estará liderado por el uruguayo José Burgos, mientras que su compatriota Antonio García supervisará las acciones desde el VAR. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Sportivo 2 de Mayo, por sacar ventaja de cara al desquite

El Sportivo 2 de Mayo se prepara para vivir un noche sin precedentes: su histórica primera incursión en la Copa Libertadores de América. El conjunto pedrojuanino selló su pasaporte al certamen continental tras alcanzar la final de la Copa Paraguay 2025. Aunque cayó en aquel duelo ante General Caballero de Juan León Mallorquín, el reglamento de la Conmebol —que impide la participación de equipos descendidos— privó al cuadro de Mallorquín de la plaza, otorgándole el boleto al “Gallo Norteño”.

El presente deportivo añade una dosis de presión al estreno. El equipo dirigido por Eduardo Ledesma llega a este compromiso internacional con la urgencia de romper una racha negativa, ya que aún no conoce la victoria en lo que va de la temporada. Con un balance de un empate y dos derrotas en las primeras tres jornadas del torneo Apertura, el objetivo primordial de hoy es cosechar un resultado positivo que brinde tranquilidad de cara a la revancha. El duelo de vuelta está marcado para el 11 de febrero en el imponente Estadio Alejandro Villanueva de Lima.

Para estar a la altura de esta “noche de gala”, la ciudad de Pedro Juan Caballero, fronteriza con Brasil, logró poner a punto su recinto deportivo El Estadio Río Parapití fue sometido a una remodelación que demandó una inversión de 600.000 dólares. Todo está listo en el norte del país para albergar el que ya es considerado, sin lugar a dudas, el partido más importante en la historia de la institución.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Alianza Lima, con contrastes, a la “Terraza” del país

El rival del “Gallo”, Alianza Lima, aterriza en Paraguay sumergido en un contraste absoluto. Por un lado, el equipo atraviesa una grave crisis institucional debido a una polémica denuncia de abuso sexual en Uruguay que involucra a cuatro futbolistas, entre los que destacan figuras de la talla de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, quienes se encuentran actualmente en la rampa de salida del club.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En contraparte, el presente futbolístico bajo la dirección del argentino Pablo Guede es prometedor. Los “Íntimos” llegan con la moral en alto tras debutar en el torneo Apertura peruano con un triunfo por 1-2 ante Sport Huancayo. Además, el entusiasmo de la hinchada blanquiazul está por las nubes tras la reciente y contundente victoria por 3-0 sobre el Inter Miami de Lionel Messi, un amistoso que sirvió para confirmar la vigencia del histórico Paolo Guerrero, autor de un doblete en aquel encuentro y quien está confirmado para liderar el ataque hoy en el Río Parapití.

El desenlace de esta serie es crucial, ya que el equipo que logre imponerse en esta llave ya tiene ruta definida: se enfrentará en la Fase 2 de la Copa Libertadores al Sporting Cristal, también de Perú.

La formación de Sportivo 2 de Mayo vs. Alianza Lima en la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores

Ángel Martínez; Víctor Hugo Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz y César Castro; Elías Alfonso, Sergio Sanabria, Óscar Romero Adorno, Ulises Coronel y Pedro Delvalle; Diego Acosta.

La formación de Alianza Lima vs. Sportivo 2 de Mayo en la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores

Guillermo Viscarra; D’ Alessandro Montenegro, Renzo Garcés, Mateo Antoni y Cristian Carbajal; Jairo Vélez, Gianfranco Chávez y Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Gaspar Gentile y Paolo Guerrero.