O’Higgins silencia el Arena Fonte Nova y elimina a Bahía

El partido comenzó con un balde de agua fría para la visita. Apenas a los 20 segundos de juego, una triangulación eléctrica entre Éverton Ribeiro y Ademir terminó en los pies de Willian José, quien solo tuvo que empujar el balón para el 1-0. El asedio local continuó y, al borde del descanso, el VAR confirmó un penalti para Bahía tras una falta de Faúndez sobre Erick Pulga. El meta ecuatoriano Omar Carabalí logró detener el disparo inicial de Willian José, pero el rebote favoreció nuevamente al atacante, quien no perdonó y firmó el 2-0 que parecía sentenciar la eliminatoria antes de irse a vestuarios.

Tras el descanso, el equipo dirigido por el argentino Lucas Bovaglio cambió la actitud y asumió el control del juego. En el minuto 54, una asistencia precisa de Martín Sarrafiore permitió que Arnaldo Castillo sacara un zurdazo inapelable para marcar el 2-1. Este descuento devolvió la vida a los chilenos, igualando el marcador global tras el triunfo por la mínima conseguido en la ida la semana pasada. Aunque ambos equipos intercambiaron ataques peligrosos en el cierre, el marcador no se movió más y la clasificación se vio obligada a definirse desde los doce pasos.

En la instancia definitiva, Omar Carabalí completó su noche consagratoria. Tras haber atajado un penal en el tiempo reglamentario, el guardameta frenó los disparos de Dell y del experimentado Éverton Ribeiro. Por el lado de O’Higgins, la efectividad fue casi total: Francisco González, Luis Pavez, Thiago Vecino y Miguel Brizuela anotaron sus cobros, mientras que solo Arnaldo Castillo erró su oportunidad. Por parte del club brasileño, convirtieron Everaldo, Luciano Juba y Rodrigo Néstor, pero no fue suficiente ante la muralla ecuatoriana.

Tras esta heroica clasificación, el conjunto chileno se enfrentará en la próxima fase de la Libertadores al vencedor del duelo entre Deportes Tolima y Deportivo Táchira. Con este resultado, el “Capo de Provincia” mantiene vivo el sueño de ingresar a la fase de grupos del torneo más importante del continente, demostrando un carácter inquebrantable en territorio extranjero.