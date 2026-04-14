Libertad-Rosario Central: El Guma afronta un duelo con urgencias

El Guma, Libertad, perdió en su estreno de visitante contra Universidad Central de Venezuela 3-1, por lo que necesita triunfar en casa contra un rival de cuidado como Rosario Central, que en la primera fecha empató sin goles en casa con el ecuatoriano Independiente del Valle.

Lea más: Difícil momento del más ganador del siglo

El entrenador repollero Francisco Javier Arce va perdiendo crédito en Las Mercedes. Sus mejores jugadores se le cayeron, sobre todo el goleador Lorenzo Antonio Melgarejo, lesionado en Caracas.

El conductor liberteño no tiene otra alternativa que mezclar juveniles con experimentados para conformar un equipo que sea capaz de competir e imponer la localía, aunque la misión no se presenta fácil.

Generalmente, los entrenadores recurren en este torneo a los atletas de mayor fogueo, ya que cada partido se disputa con “dientes apretados”, más aún por el importante plus de 340.000 dólares otorgado por triunfo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, los “soldados caídos” albinegros son los de mayor rodaje, como Hugo Fernández, Alexis Duarte, el propio Melgarejo, Alan Benítez, Matías Rojas, Robert Rojas (con retorno paulatino), entre otras figuras.