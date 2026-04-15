Boca Juniors goleó a Barcelona y se consolida en la cima del Grupo D

El compromiso tuvo un marcado protagonismo paraguayo. En las filas locales, el delantero Adam Bareiro fue titular y jugó hasta el minuto 86, cuando fue sustituido por el argentino nacionalizado paraguayo Milton Giménez, mientras que Ángel Romero permaneció en el banco de suplentes. Por el lado del Barcelona, el zaguero Cristian Javier Báez completó los noventa minutos, y el extremo Héctor “Tito” Villalba tuvo participación tras ingresar al inicio de la segunda mitad.

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El dominio Xeneize fue evidente desde el inicio, aunque el partido sufrió un contratiempo temprano: a los 12 minutos, el portero Agustín Marchesín debió abandonar el campo entre lágrimas, siendo reemplazado por Leandro Brey. A pesar del infortunio, Boca mantuvo el control, aunque la falta de puntería y las intervenciones superlativas del guardameta visitante, José Contreras, evitaron una goleada mayor. Contreras negó el gol en dos oportunidades a Santiago Ascacíbar, además de frustrar intentos de Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

El cerrojo se rompió a los 38 minutos, cuando un centro en movimiento de Lautaro Blanco encontró un certero cabezazo de Lautaro Di Lollo, dejando estéril la estirada de Contreras para establecer el 1-0.

Tras el descanso, el entrenador del Barcelona, César Farías, buscó refrescar su ofensiva con los ingresos de Byron Castillo y Héctor Villalba; sin embargo, no lograron generar peligro real sobre la portería de Brey. Boca sentenció el encuentro en la recta final: a los 81 minutos, otro centro preciso de Lautaro Blanco permitió que Santiago Ascacíbar celebrara su gol de cabeza, tras haber contado con cuatro ocasiones previas. Finalmente, en el minuto 93, el español Ander Herrera decoró el marcador con un potente remate desde fuera del área que vulneró nuevamente la resistencia de Contreras.

Tras esta victoria, Boca Juniors se prepara ahora para el superclásico del fútbol argentino ante River Plate, que se disputará este domingo. En cuanto a su agenda internacional, el Xeneize afrontará la tercera jornada de la Copa Libertadores el 28 de abril, cuando visite al Cruzeiro en Belo Horizonte, mientras que un día después, Barcelona recibirá en Guayaquil a la Universidad Católica.

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Ficha Técnica

Boca Juniors (3): Agustín Marchesín (minuto 12, Leandro Brey); Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes (minuto 85, Ander Herrera), Tomás Aranda (minuto 85, Alan Velasco); Miguel Merentiel (minuto 73, Exequiel Zeballos) y Adam Bareiro (minuto 85, Milton Giménez). Entrenador: Claudio Úbeda.

Barcelona de Guayaquil (0): José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Luca Sosa (minuto 68, Miguel Parrales), Javier Báez, Gustavo Vallecilla (minuto 61, Jonnathan Mina); Jhonny Quiñónez, Jefferson Intriago (minuto 46, Byron Castillo), Matías Lugo, Luis Cano (minuto 46, Héctor Villalba); y Darío Benedetto (minuto 61, Sergio Núñez). Entrenador: César Farías.

Goles: 1-0, minuto 38: Lautaro Di Lollo. 2-0, minuto 81: Santiago Ascacíbar. 3-0, minuto 93: Ander Herrera.

Árbitro: El colombiano Wilmar Roldán. Amonestó a Adam Bareiro, Jefferson Intriago y Jhonny Quiñónez.

Incidencias: Partido de la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, jugado en el Estadio Alberto J. Armando “La Bombonera”, de Buenos Aires.