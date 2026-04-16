Maracanazo de Alex Arce en la remontada de Rivadavia sobre Fluminense

El atacante guaraní fue una de las grandes figuras del encuentro hasta su retiro en el minuto 81. El “9” paraguayo no solo fue una amenaza constante, sino que supo castigar en el momento preciso. Al minuto 51, tras una serie de desajustes en la zaga brasileña y una salida fallida del portero Fábio, Arce aprovechó un balón suelto para definir con el arco a su merced, sellando la remontada definitiva. El ariete estuvo bien acompañado por la presencia compatriota, ya que José Florentín disputó los 90 minutos con una labor sólida en el mediocampo e Iván Villalba ingresó al minuto 87 para blindar el resultado en los instantes finales.

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El encuentro comenzó cuesta arriba para el equipo de Arce, ya que Fluminense golpeó primero al minuto 10 gracias a Guilherme Arana, quien conectó una asistencia de Jefferson Savarino. Previamente, el arquero Nicolás Bolcato ya había salvado a Rivadavia ante un remate de Samuel Xavier, y la suerte acompañó a los visitantes cuando el uruguayo Agustín Canobbio desperdició una oportunidad clara enviando el balón por encima del arco.

Sin embargo, el equipo mendocino se acomodó en el campo y comenzó a explotar el juego aéreo. El empate llegó al minuto 36, cuando Fabrizio Sartori conectó un cabezazo certero tras un pase, también de cabeza, de Leonard Costa. Con la igualdad, el dominio ofensivo del conjunto carioca se diluyó, permitiendo que los argentinos intensificaran su juego para desestabilizar a la defensa local hasta el decisivo zarpazo de Arce al inicio del complemento.

Gracias a la efectividad de su goleador paraguayo, Independiente Rivadavia es ahora el gran favorito de su zona, seguido en la segunda plaza por el venezolano La Guaira, que suma dos puntos, mientras que Fluminense y Bolívar cierran la tabla con una sola unidad. El camino de Alex Arce y su equipo continuará el próximo 30 de abril cuando visiten a La Guaira en Venezuela, el mismo día en que Fluminense buscará recuperarse en la altura de Bolivia ante Bolívar.

Ficha técnica:

Fluminense (1): Fábio; Samuel Xavier (minuto 66, Guga), Ignácio (minuto 77, Jhon Kennedy), Freytes, Guilherme Arana; Matheus Martinelli, Hércules (minuto 45, Facundo Bernal), Ganso (minuto 66, Kevin Serna), Jefferson Savarino; Agustín Canobbio (minuto 81, Wesley Natã) y Rodrigo Castillo. Entrenador: Luis Zubeldía.

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Independiente Rivadavia (2): Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio (minuto 74, Juan Manuel Elordi), Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez (minuto 74, Alejo Osella); Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández (minuto 81, Gonzalo Ríos); Fabrizio Sartori (minuto 87, Iván Villalba), Alex Arce (minuto 81, Leonel Bucca) y Sebastián Villa. Entrenador: Alfredo Berti.

Goles: 1 -0, minuto 10: Guilherme Arana.1-1, minuto 36: Fabrizio Sartori. 1-2, minuto 51: Alex Arce.

Árbitro: Jhon Alexander Ospina Londoño. El colombiano amonestó a Matías Fernández, Ezequiel Bonifacio, Fabrizio Sartori, Nicolás Bolcato y Wesley Natã.

Incidencias: Partido de la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores disputado este miércoles en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.