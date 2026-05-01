Copa Libertadores
01 de mayo de 2026 a la - 09:55

Video: El hat-trick de Alex Arce para Independiente Rivadavia

El paraguayo Alex Arce, futbolista de Independiente Rivadavia, festeja un gol en el partido frente a La Guaira por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Malvinas Argentina, en Mendoza, Argentina.
El paraguayo Alex Arce, futbolista de Independiente Rivadavia, festeja un gol en el partido frente a La Guaira por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Malvinas Argentina, en Mendoza, Argentina.@Libertadores

Independiente Rivadavia goleó 4-1 a Deportivo La Guairá con un triplete de Alex Arce.

Por ABC Color

Independiente Rivadavia encadenó la tercera victoria en tres fechas de la Copa Libertadores 2026. Esta vez, la Lepra mendocina goleó 4-1 a Deportivo La Guairá con un hat-trick de Alex Arce: el futbolista paraguayo convirtió el 1-0 a los 27 minutos; el 3-1 a los 45+2′ y el 4-1 a los 64′. El ex Sportivo Ameliano y Liga de Quito llegó a los 4 tantos en el certamen y a los 7 goles en la temporada, añadiendo los 2 que registra en el torneo Apertura 2026 y 1 en la Copa Argentina 2026.

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Alex Arce: Triplete en la Copa Libertadores 2026

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