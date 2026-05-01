Video: El hat-trick de Alex Arce para Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia encadenó la tercera victoria en tres fechas de la Copa Libertadores 2026. Esta vez, la Lepra mendocina goleó 4-1 a Deportivo La Guairá con un hat-trick de Alex Arce: el futbolista paraguayo convirtió el 1-0 a los 27 minutos; el 3-1 a los 45+2′ y el 4-1 a los 64′. El ex Sportivo Ameliano y Liga de Quito llegó a los 4 tantos en el certamen y a los 7 goles en la temporada, añadiendo los 2 que registra en el torneo Apertura 2026 y 1 en la Copa Argentina 2026.

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Alex Arce: Triplete en la Copa Libertadores 2026