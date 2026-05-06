Copa Libertadores
06 de mayo de 2026 a la - 09:32

Video: El gol de Héctor Villalba en el 1-0 contra Boca Juniors

El paraguayo Héctor Villalba (d), futbolista de Barcelona, celebra un gol en el partido frente a Boca Juniors por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Monumental, en Guayaquil, Ecuador.
El paraguayo Héctor Villalba (d), futbolista de Barcelona, celebra un gol en el partido frente a Boca Juniors por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Monumental, en Guayaquil, Ecuador.022853+0000 MARCOS PIN

Barcelona de Guayaquil derrotó 1-0 a Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026 con un tanto de Héctor Villalba.

Por ABC Color

Barcelona superó a Boca Juniors por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. La victoria del Ídolo del Ecuador en el Monumental de Guayaquil fue con gol de Héctor Villalba: el futbolista paraguayo anotó el único tanto del 1-0 sobre el Xeneize, que tuvo a Ángel Romero ingresando desde el banco de suplentes, pero no contó por suspensión con Adam Bareiro. El ex Libertad, que ingresó a los 60′ y convirtió a los 73′, marcó por segunda vez en el certamen y por tercera ocasión en la temporada.

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El gol de Héctor Villalba ante Boca Juniors