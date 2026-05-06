Video: El gol de Héctor Villalba en el 1-0 contra Boca Juniors

Barcelona superó a Boca Juniors por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. La victoria del Ídolo del Ecuador en el Monumental de Guayaquil fue con gol de Héctor Villalba: el futbolista paraguayo anotó el único tanto del 1-0 sobre el Xeneize, que tuvo a Ángel Romero ingresando desde el banco de suplentes, pero no contó por suspensión con Adam Bareiro. El ex Libertad, que ingresó a los 60′ y convirtió a los 73′, marcó por segunda vez en el certamen y por tercera ocasión en la temporada.

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El gol de Héctor Villalba ante Boca Juniors