Copa Libertadores
07 de mayo de 2026 a la - 09:43

Video: El gol de Alex Arce en el 1-1 de Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia's Paraguayan forward #09 Alex Arce (L) celebrates with teammate defender #42 Sheyko Studer after scoring during the Copa Libertadores group stage football match between Argentina's Independiente Rivadavia and Brazil's Fluminense at the Malvinas Argentinas stadium in Mendoza, Argentina on May 6, 2026. (Photo by Andres LARROVERE / AFP)
Independiente Rivadavia's Paraguayan forward #09 Alex Arce (L) celebrates with teammate defender #42 Sheyko Studer after scoring during the Copa Libertadores group stage football match between Argentina's Independiente Rivadavia and Brazil's Fluminense at the Malvinas Argentinas stadium in Mendoza, Argentina on May 6, 2026. (Photo by Andres LARROVERE / AFP)015757+0000 ANDRES LARROVERE

Alex Arce convirtió el único tanto de Independiente Rivadavia en el empate 1-1 con Fluminense por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026.

Por ABC Color

Independiente Rivadavia es el primer clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. La Lepra mendocina aseguró el pase a la próxima instancia luego de empatar 1-1 con Fluminense por la fecha 4 del Grupo C. El gol de los argentinos fue obra de Alex Arce: el futbolista paraguayo anotó de cabeza, a los 66 minutos, el 1-0 parcial (igualó John Kennedy a los 91′). El ex Sportivo Ameliano convirtió por cuarta vez en el certamen y llegó a los 8 goles en el año.

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El gol de Alex Arce contra Fluminense

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