Video: El gol de Alex Arce en el 1-1 de Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia es el primer clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. La Lepra mendocina aseguró el pase a la próxima instancia luego de empatar 1-1 con Fluminense por la fecha 4 del Grupo C. El gol de los argentinos fue obra de Alex Arce: el futbolista paraguayo anotó de cabeza, a los 66 minutos, el 1-0 parcial (igualó John Kennedy a los 91′). El ex Sportivo Ameliano convirtió por cuarta vez en el certamen y llegó a los 8 goles en el año.

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El gol de Alex Arce contra Fluminense