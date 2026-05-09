Dos paraguayos integran el once ideal de la semana en Copa Libertadores

En territorio peruano, el Palmeiras dio un golpe de autoridad al vencer a Sporting Cristal, resultado que le permitió arrebatarle el liderazgo del grupo al conjunto “cervecero”. La figura central del “Verdao” fue Ramón Sosa, quien castigó un error en la salida de la defensa rival para anotar el segundo tanto, sellando un triunfo en Lima, que valió liderar el Grupo F, que también lo integra Cerro Porteño.

¡AHÍ VIENE RAMÓN! El Flaco López condujo y Sosa aprovechó el error en la defensa para marcar el 2-0 de Palmeiras vs. Sporting Cristal.



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Por su parte, en Guayaquil, el Barcelona Sporting Club firmó una de las victorias más resonantes de la fecha al doblegar por la mínima a Boca Juniors. El héroe de la noche fue Héctor “Tito” Villalba, quien culminó un contragolpe de manual con un remate cruzado y rasante que dejó sin opciones al guardameta “xeneize”, asegurando los primeros tres puntos para el elenco ecuatoriano en el certamen.

¡¡GOL DE BARCELONA!! Tito Villalba definió de primera y le puso el broche de oro a una contra perfecta para marcar el 1-0 ante Boca.



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El reconocimiento también llegó para el fútbol local. Pablo Vegetti, el referente de área argentino de Cerro Porteño, se ganó su lugar en la delantera ideal gracias a una genialidad técnica en Cartagena. Su gol “antológico” ante Junior de Barranquilla no solo fue estéticamente impecable, sino que significó un triunfo histórico para el Ciclón en tierras colombianas, donde no ganaba desde hace más de cinco años.

¡¡QUÉ GOLAZO HICISTE, PABLO!! VEGETTI LA AGARRÓ EN EL AIRE Y ANOTÓ EL PRIMERO DE CERRO PORTEÑO VS. JUNIOR. ¡TOP!



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Otro hecho resaltante de la semana, aunque no integró el once ideal, lo marcó Alex Arce. El atacante carapegueño fue el autor del tanto con el que Independiente Rivadavia empató 1-1 como local frente a Fluminense. Este gol no solo certificó la clasificación anticipada del conjunto mendocino a los octavos de final, sino que posicionó a Arce en la cima de la tabla de máximos artilleros del certamen, compartiendo el liderato de goleo junto a Carlos “Cocoliso” González, de Independiente del Valle, quien no logró marcar en la semana.