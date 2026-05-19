Copa Libertadores
19 de mayo de 2026 a la - 16:05

Con Gustavo Gómez y Maurício, el probable equipo de Palmeiras para recibir a Cerro Porteño

El paraguayo Gustavo Gómez (i) recibe indicaciones del portugués Abel Ferreira en el partido de Palmeiras frente a Cerro Porteño por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
El paraguayo Gustavo Gómez (i) recibe indicaciones del portugués Abel Ferreira en el partido de Palmeiras frente a Cerro Porteño por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción.Fernando Romero, ABC Color

El equipo de Abel Ferreira lidera el Grupo F y asegurará la clasificación con un triunfo en el Allianz Parque. Los paraguayos Gustavo Gómez y Maurício Magalhães Prado se perfilan como titulares ante el “Ciclón” de Barrio Obrero.

Por ABC Color

Palmeiras finalizó este martes por la mañana su última sesión de entrenamiento de cara al enfrentamiento ante Cerro Porteño, programado para este miércoles a las 21:30, en el estadio Allianz Parque. El conjunto paulista llega con la premisa de sumar tres puntos que le garanticen la clasificación matemática a los octavos de final de la Conmebol Libertadores de manera anticipada.

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Respecto al último compromiso liguero, que saldó con un empate frente a Cruzeiro por la decimosexta ronde del Brasileião, el portugués técnico Abel Ferreira se verá obligado a reestructurar su esquema debido a las bajas por lesión de Felipe Anderson y del extremo paraguayo Ramón Sosa, ambos descartados para la cita continental.

El paraguayo Ramón Sosa, futbolista de Palmeiras, durante la lesión que sufrió ante Cruzeiro.
El paraguayo Ramón Sosa, futbolista de Palmeiras, durante la lesión que sufrió ante Cruzeiro.

Variantes tácticas en el once inicial

De acuerdo con las informaciones del portal Globo Esporte, el cuerpo técnico del Verdão introducirá dos modificaciones en el equipo base. Allan regresará a la titularidad en la zona media en reemplazo de Felipe Anderson. Por su parte, el brasileño nacionalizado paraguayo Maurício Magalhães Prado asoma como el sustituto del lesionado “amiguito” Sosa en el frente de ataque, donde acompañará al argentino Juan Manuel “Flaco” López.

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Con estas novedades, la probable alineación titular de Palmeiras estaría conformada por: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo y Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan y Arias; Mauricio Magalhães Prado y Juan Manuel “Flaco” López.

Maurício Magalhães Prado y el capitán Gustavo Gómez están para arrancar de titular ante Cerro Porteño.
Maurício Magalhães Prado y el capitán Gustavo Gómez están para arrancar de titular ante Cerro Porteño.

Escenario ajustado en el Grupo F

El panorama de la zona se presenta altamente competitivo. Palmeiras comanda la clasificación con 8 unidades y cuenta con la ventaja de disputar sus últimos dos encuentros en condición de local. Un triunfo ante el escolta asegurará el liderato definitivo para los brasileños.

Sin embargo, la presión es máxima: Cerro Porteño marcha en la segunda posición con 7 puntos, apenas una unidad por debajo. Detrás acecha Sporting Cristal de Perú con 6 puntos en el tercer lugar, mientras que Junior de Barranquilla cierra el grupo prácticamente sin opciones, en la última ubicación con solo un punto.