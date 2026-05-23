Copa Libertadores
23 de mayo de 2026 a la - 13:29

¿Quién conducirá Cerro Porteño vs. Sporting Cristal?

Piero Daniel Maza Gómez​ (41 años) dirigirá el partido del jueves entre Cerro Porteño y Sporting Cristal.
Piero Daniel Maza Gómez​ (41 años) dirigirá el partido del jueves entre Cerro Porteño y Sporting Cristal.Demian Alday

Cerro Porteño, clasificado con anticipación a los octavos de final de la Copa Libertadores, jugará el jueves en La Nueva Olla con el peruano Sporting Cristal, a las 19:00, con el objetivo de cerrar la fase en el primer lugar. El duelo contará con la conducción de un staff referil chileno.

Por ABC Color

La Nueva Olla, escenario ubicado en el capitano Barrio Obrero, albergará el próximo jueves el partido entre Cerro Porteño y Sporting Cristal, a las 19:00, en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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El chileno Piero Maza será el juez principal, contando como auxiliares de banda con Claudio Urrutia y Juan Serrano, cumpliendo la función de cuarto árbitro Mathías Riquelme.

El también trasandino Juan Lara estará a cargo del VAR, con la asistencia de Édson Cisternas.

Cerro Porteño lidera el Grupo F con 11 puntos, seguido por Palmeiras que tiene 8. Sporting Cristal marcha tercero con 6 y Junior de Barranquilla está cuarto con 4.

El Ciclón desea cerrar esta etapa en el primer lugar y de paso, ganar el importante plus de 340.000 dólares otorgado por cada triunfo.