¿Quién conducirá Cerro Porteño vs. Sporting Cristal?

La Nueva Olla, escenario ubicado en el capitano Barrio Obrero, albergará el próximo jueves el partido entre Cerro Porteño y Sporting Cristal, a las 19:00, en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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El chileno Piero Maza será el juez principal, contando como auxiliares de banda con Claudio Urrutia y Juan Serrano, cumpliendo la función de cuarto árbitro Mathías Riquelme.

El también trasandino Juan Lara estará a cargo del VAR, con la asistencia de Édson Cisternas.

Cerro Porteño lidera el Grupo F con 11 puntos, seguido por Palmeiras que tiene 8. Sporting Cristal marcha tercero con 6 y Junior de Barranquilla está cuarto con 4.

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El Ciclón desea cerrar esta etapa en el primer lugar y de paso, ganar el importante plus de 340.000 dólares otorgado por cada triunfo.