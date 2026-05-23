Alerta Paraguay: Blas Riveros está convocado en Cerro Porteño vs. Rubio Ñu

Cerro Porteño disputa el domingo la fecha 22 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón recibe a Rubio Ñu por el subcampeonato, que pelea con Nacional y Sportivo Ameliano. Luego de la histórica victoria contra Palmeiras por la Copa Libertadores 2026, el Azulgrana juega el último partido del certamen. Y entre los convocados, hay una novedad.

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La noticia no solo es buena para Ariel Holan y compañía sino que también, para Gustavo Alfaro y la selección de Paraguay. A puertas del Mundial 2026, en Barrio Obrero convocaron a Blas Riveros, quien integra la lista de citados por el entrenador argentino para el choque frente al Albiverde de Felipe Giménez, a las 17:00, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción.

¿Cuándo fue la última vez que jugó Blas Riveros?

El plan de Holan es que Riveros empiece a tomar ritmo y a sumar minutos, o como titular o suplente. El paraguayo está inactivo desde el 21 de febrero, cuando retornaba de una dolencia y fue de la partida ante Olimpia por la sexta fecha. El ex Talleres fue reemplazado a los 10 minutos por una lesión muscular, que marginó al jugador de las canchas por más de tres meses.

Blas Riveros, en la prelista de la selección paraguaya

Blas Riveros fue reservado por Gustavo Alfaro y sueña con disputar el Mundial 2026. A días de conocer la lista de 26 convocados de la selección de Paraguay, el lateral izquierdo tendrá un segundo y último partido para demostrar que está en condiciones de jugar la Copa del Mundo. El jueves, Cerro Porteño enfrenta a Sporting Cristal por la fecha 6 de la Copa Libertadores 2026.