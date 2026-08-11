Independiente Rivadavia con presencia paraguaya sacó un valioso 0-0 ante Fluminense

El sueño copero de Independiente Rivadavia arrancó con autoridad en territorio brasileño. Con una sólida actuación defensiva y el protagonismo de los paraguayos Iván Villalba —quien firmó un gran partido hasta su salida por lesión al minuto 78— y Alex Arce, reemplazado en tiempo de adición, la Lepra mendocina le arrancó este martes un empate sin goles a un golpeado Fluminense en el mítico estadio Maracaná, en el cruce de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

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Apuesta fallida y posesión estéril

Ante la baja por lesión de John Kennedy —quien se encuentra recuperándose de una rotura de ligamentos en la rodilla derecha—, el técnico Luis Zubeldía improvisó de arranque con una ofensiva inédita conformada por Rodrigo Castillo, Hulk y Yeferson Soteldo.

Sin embargo, la fórmula no rindió frutos. El cuadro carioca careció por completo de movilidad para generar circuito de juego y debió conformarse con una tenencia de pelota estéril durante toda la primera mitad.

Por su parte, el planteamiento táctico diseñado por Alfredo Berti neutralizó las intenciones del local. La presión alta de la visita ahogó la salida limpia del Flu y forzó errores groseros en salida: el más peligroso ocurrió tras un fallo en la entrega de Ignácio, que Thiago Silva terminó salvando in extremis para evitar la caída de su arco.

Cambios, tensión y la madera que salvó al local

En el complemento, el dueño de casa saltó al campo con una postura ultraofensiva, volcándose de lleno en campo rival para romper el cerrojo argentino. Ante la falta de claridad en los metros finales, Zubeldía movió la banca: Germán Cano ingresó en lugar de un silenciado Hulk —despedido entre abucheos por su propia hinchada—, mientras que Paulo Henrique Ganso y Jeferson Savarino saltaron a la cancha para reemplazar a Gustavo Nonato y Yeferson Soteldo.

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La ocasión más clara para los brasileños llegó a través de la pelota parada: Ganso peinó un balón en el primer palo que exigió al máximo al portero Bolcato, cuyo rebote posterior fue enviado insólitamente por encima del travesaño por Germán Cano.

Cuando el partido agonizaba, fue Independiente Rivadavia el que estuvo a punto de silenciar por completo el estadio con un bombazo. Matías Fernández sacó un tremendo disparo de media distancia que sacudió de lleno el poste izquierdo, dejando estático al veterano guardameta Fábio.

Un final insólito por la nueva normativa FIFA

El encuentro guardaba una última sorpresa en tiempo de adición debido a la estricta aplicación de la nueva normativa de la FIFA.El delantero paraguayo Álex Arce demoró más del tiempo reglamentario en abandonar el terreno de juego al ser sustituido.

Como castigo estipulado por el nuevo reglamento, su reemplazante, Stefano Moreyra, debió aguardar el minuto completo en la raya de banda para ingresar, pero el árbitro decretó el pitazo final antes de que pudiera pisar el césped, dejando a la Lepra con diez hombres en los segundos finales.

Todo se resolverá el próximo martes en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, donde un triunfo por cualquier margen le dará a los argentinos el boleto histórico a los cuartos de final.

Ficha Técnica:

Fluminense (0): Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva, Guilherme Arana (minuto 53, Renê); Hércules (int. Lucho Acosta), Matheus Martinelli, Gustavo Nonato (minuto 77, Ganso); Hulk (minuto 60, Cano), Rodrigo Castillo (int. Canobbio) y Yeferson Soteldo (minuto 77, Savarino). Entrenador: Luis Zubeldía.

Independiente Rivadavia (0): Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba (minuto 78, Osella), Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Matías Fernández (minuto 89, Diego Crego); Leonard Costa (minuto 64, Kevin Vázquez), Tomás Bottari, Leonel Bucca (minuto 64, Gonzalo Ríos); Álex Arce (minuto 90+5, Moreyra) y Maximiliano Salas (minuto 78, Vigo). Entrenador: Alfredo Berti.

Árbitro: El chileno Cristián Garay, que amonestó a Costa de Independiente Rivadavia, y a Ignácio y Nonato en Fluminense. Incidencia: Partido de ida por los octavos de la Copa Libertadores en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Fuente: EFE