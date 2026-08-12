Palmeiras vs. Cerro Porteño: octavos de final de la Copa Libertadores en vivo

Este enfrentamiento marca el tercer cruce del año entre brasileños y paraguayos, tras verse las caras en la fase de grupos. Sin embargo, el contexto actual es distinto para el azulgrana, que llega a este compromiso pisando terreno inestable, debido al irregular andar en el torneo Clausura, donde acumula tres derrotas en sus últimas cuatro presentaciones.

Para este duelo, la misión en Brasil de Cerro Porteño es sanar heridas y mostrar su mejor versión para rescatar un resultado positivo que mantenga la llave abierta de cara a la revancha. La serie se definirá el próximo miércoles a las 19:00, en un colmado estadio La Nueva Olla en Asunción, donde se conocerá al sobreviviente de este cruce.

Palmeiras vs. Cerro Porteño: minuto a minuto en vivo

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Palmeiras y Cerro Porteño se enfrentan este miércoles en São Paulo, a las 19:00, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

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