Independiente Rivadavia y Universidad Católica rescatan empates en Brasil y Argentina

El Tricolor carioca, Fluminense, campeón de la Copa Libertadores 2023, asumió la iniciativa desde el comienzo contra Independiente Rivadavia de Mendoza, pero su dominio territorial apenas se tradujo en situaciones de riesgo ante un elenco argentino disciplinado y que se manejó cómodo sin la pelota.

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“Sabíamos que sería un partido muy difícil, porque hoy es el mejor equipo de Argentina en toda la temporada. Pero, aunque hicimos un partido discreto, malo, como quieran llamar, tuvimos mucho el balón, pero con muy poca efectividad para lograr incomodar al rival”, reconoció con autocrítica el técnico del Flu, el argentino Luis Zubeldía.

Ambos clubes habían compartido suerte en el llave C de la fase de grupos: la Lepra mendocina golpeó al Fluzão con un 2-1 en el Maracaná, mientras que en la revancha en Mendoza firmaron un 1-1.

Con la llave completamente abierta, Fluminense e Independiente Rivadavia definirán el pase a cuartos el próximo martes en el estadio Malvinas Argentinas. El ganador chocará en la siguiente ronda con el que se imponga en la serie entre Platense de Argentina y Coquimbo Unido de Chile.

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Católica sale bien parada de La Plata

En La Plata, Estudiantes, cuatro veces campeón de la Libertadores, dejó escapar una victoria que parecía encaminada y terminó igualando 1-1 con la chilena Universidad Católica, eficaz en su única ocasión clara de gol.

Joaquín Tobio Burgos abrió la cuenta a los 4 minutos para el Pincha, que dominó gran parte del encuentro, pero Fernando Zampedri igualó a los 80’ en una de las escasas llegadas de los Cruzados para silenciar el estadio Uno.

“Hubo situaciones (para anotar), pero esto es la Copa, y si no hacés los goles, no te perdonan. El fútbol es así. Hay que masticar bronca y pensar en la revancha”, sostuvo el 9 del Pincha, Guido Carrillo. La vuelta está programada para el próximo martes en Santiago y el ganador chocará en cuartos con el vencedor de la serie entre Corinthians y Rosario Central.

El Mengão llega pisando fuerte

Flamengo no solo defiende la corona conquistada el pasado año: llega a los octavos con el cartel de favorito.

El club carioca fue el mejor de la fase de grupos, terminó invicto con cinco victorias y un empate, y ahora abrirá este miércoles su camino ante el Cruzeiro (21:30), segundo de una zona donde la Universidad Católica de Chile lideró y Boca Juniors fue eliminado.

El equipo de Leonardo Jardim goza de un alto poder de fuego, con varias alternativas para marcar diferencias en el ataque, como Bruno Henrique, Pedro, Samuel Lino y el ecuatoriano Gonzalo Plata.

De cara al desafío ante el Fla, en Belo Horizonte, Cruzeiro se aferra al mensaje que Artur Jorge dejó tras la fase de grupos. “No somos ni más ni menos que los demás equipos que participan en la competencia, pero sí somos un equipo con ambición”, sostuvo el entrenador portugués.

Una vieja rivalidad histórica

Palmeiras llega a los octavos con la corona de gigante continental bien puesta. El equipo paulista, que conquistó dos de sus tres Libertadores en las últimas temporadas, volverá a verse las caras con Cerro Porteño (este miércoles, a las 19:00), un viejo conocido de la Copa: será el decimonoveno enfrentamiento entre ambos en la historia del torneo.

El antecedente más reciente ya dejó dos capítulos en esta edición durante la fase de grupos: empataron 1-1 en Asunción y el elenco paraguayo dio el golpe con un triunfo 1-0 en Sao Paulo. Aquellos resultados dejaron su marca en la clasificación: el Ciclón guaraní se adueñó del primer lugar del grupo y el Verdão terminó como escolta.

“Tenemos que cerrar bien las líneas y tratar de aprovechar las oportunidades que tengamos”, dijo el volante paraguayo de Cerro Porteño, Jorge Morel, sobre el duelo del miércoles en Sao Paulo.

Canalla y Timão, 26 años después

Rosario Central llega a los octavos con una ilusión renovada y una figura que eleva la expectativa: Ángel Di María. El Canalla terminó como líder de su grupo y ahora se medirá este jueves con Corinthians (21:30), que avanzó como segundo de su zona, en una serie con aroma histórico. Será el tercer partido entre ambos en la historia de la Libertadores.

En los octavos de final del 2000 protagonizaron una llave de alto voltaje: Central ganó 3-2 en Rosario, Corinthians repitió el resultado en Brasil y el Timão terminó avanzando por penales. Veintiséis años después, vuelven a encontrarse.