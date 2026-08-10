Cardozo Lucena reclama a Cerro Porteño 70.000 dólares

El volante de contención Ángel Rodrigo Cardozo Lucena, de 31 años, formado en Libertad, defendió los colores de Cerro Porteño entre mediados del 2019 y agosto de 2023, con 138 partidos acumulados, 11 goles y 14 asistencias, alcanzando dos títulos.

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En 2024, “Pika” Cardozo Lucena firmó con la institución de un acuerdo de rescisión en julio de 2024. El documento establecía que el atleta de Santa Rosa (Misiones), debía percibir 70.000 dólares (al cambio actual unos 409.500.000 guaraníes), en dos cuotas.

Lucena manifestó que Cerro Porteño debía entregarle dos cheques de US$ 35.000, a ser cobrados a 30 y 60 días respectivamente, aunque la promesa no se cumplió, por lo que recurre a la justicia para cobrar lo que le corresponde.

El volante se unió en este mercado de pases invernal a Nacional, después de cumplir su segundo ciclo en Rubio Ñu. En el 2023 tuvo su primera y breve experiencia internacional en el argentino Colón de Santa Fe.

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Cardozo Lucena registra cuatro presentaciones con la Academia en el campeonato Clausura 2026.