Dos golazos de Arrascaeta y Lino llevan a Flamengo a cuartos en la Libertadores

Ante 72.481 espectadores, el conjunto carioca mostró su mejor versión durante la primera mitad y aprovechó su calidad individual para encaminar una eliminatoria que había quedado abierta tras el 1-1 de la ida.

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Desde el comienzo, Flamengo tomó el control del partido y arrinconó a un Cruzeiro que tuvo enormes dificultades para superar la mitad de la cancha. Con Pedro como referencia ofensiva, el equipo dirigido por el portugués Leonardo Jardim generó varias situaciones, aunque le faltó precisión en los primeros minutos.

La insistencia tuvo premio a los 35 minutos. Pedro combinó con De Arrascaeta, quien ingresó al área y sacó un espectacular remate colocado al segundo palo, imposible para el arquero Otávio. El tanto desató la fiesta en el Maracaná y puso al Flamengo en ventaja.

Cruzeiro reaccionó sobre el final de la primera etapa, pero el descanso marcó un cambio radical en el desarrollo. El conjunto visitante salió decidido a buscar el empate y pasó a dominar las acciones.

A los 51 minutos llegó la igualdad. Lucas Romero recibió fuera del área, tuvo tiempo para acomodarse y sacó un potente derechazo que sorprendió a Agustín Rossi. Antes, Cruzeiro había tenido una ocasión clarísima en una acción que terminó con un despeje sobre la línea de Jorginho. El VAR revisó la jugada y determinó que el balón no había cruzado completamente.

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Con el 1-1, el conjunto de Belo Horizonte se lanzó por la remontada y Kaio Jorge volvió a generar preocupación en el área local. Flamengo atravesaba su peor momento y parecía perder el control del partido.

Pero entonces apareció nuevamente Pedro. El delantero realizó una asistencia precisa que dejó a Samuel Lino frente al arco. El atacante controló, dejó en el camino a William con un gran recorte y definió con potencia ante Otávio para marcar el 2-1 a los 62 minutos.

El gol terminó siendo definitivo. Cruzeiro intentó reaccionar, pero Flamengo logró sostener la ventaja y aseguró su presencia entre los ocho mejores de América.

En los cuartos de final, el conjunto carioca se enfrentará al ganador de la serie entre Deportes Tolima de Colombia e Independiente del Valle de Ecuador, mientras mantiene vivo el sueño de conquistar su quinto título continental.