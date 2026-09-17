Flamengo vs. Ind. del Valle hoy: hora, formaciones y TV en vivo

La Copa Libertadores 2026 define hoy al cuarto y último semifinalista. Fluminense, Palmeiras y Estudiantes de La Plata clasificaron a la serie de los cuatro mejores después de eliminar a Platense, Liga de Quito y Corinthians respectivamente. Este jueves, Flamengo e Independiente del Valle disputan la vuelta de los cuartos de final. En la ida, el Rubronegro ganó 2-0 en Ecuador.

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El Mengão y los Blanquiazules de Luis Zárate, Hugo Quintana y Carlos González juegan a las 21:30, hora de Paraguay, en el estadio Maracaná de la ciudad de Río de Janeiro. El ganador de la llave entre brasileños y ecuatorianos enfrenta en la próxima instancia al Pincha, que después de igualar 1-1 en Argentina, venció 1-0 al Timão en el Neo Química Arena de São Paulo.

Flamengo vs. Independiente del Valle: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 21:30 Horas

Argentina: 21:30 Horas

Brasil: 21:30 Horas

Uruguay: 21:30 Horas

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Perú : 19:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Bolivia : 20:30 horas

El Salvador: 18:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 17:30 horas

Estados Unidos - Este: 20:30 horas

Inglaterra: 01:30 horas

España: 02:30 horas

Bélgica: 02:30 horas

Marruecos: 01:30 horas

Sudáfrica: 02:30 horas

Flamengo vs. Independiente del Valle: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

ESPN 2

Tigo Star: ESPN 2, canal 104

IP TV Copaco: ESPN 2, canal 50

Personal Flow: ESPN 2, canal 101

Claro TV: ESPN, canal 63

Flamengo vs. Independiente del Valle: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Disney +

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La formación de Flamengo vs. Independiente del Valle en la Copa Libertadores 2026

Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino, Pedro.

DT: Leonardo Jardim.

La formación de Independiente del Valle vs. Flamengo en la Copa Libertadores 2026

Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Layan Loor; Jordy Alcívar; Emerson Pata, Junior Sornoza, Hugo Quintana, Aron Rodríguez; Carlos González.

DT: Joaquín Papa.