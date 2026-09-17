Flamengo vs. Ind. del Valle hoy: hora, formaciones y TV en vivo

La Copa Libertadores 2026 define hoy al cuarto y último semifinalista. Fluminense, Palmeiras y Estudiantes de La Plata clasificaron a la serie de los cuatro mejores después de eliminar a Platense, Liga de Quito y Corinthians respectivamente. Este jueves, Flamengo e Independiente del Valle disputan la vuelta de los cuartos de final. En la ida, el Rubronegro ganó 2-0 en Ecuador.
Lea más: “Lo dejo en las mejores manos”: Lionel Messi compró el Eldense
El Mengão y los Blanquiazules de Luis Zárate, Hugo Quintana y Carlos González juegan a las 21:30, hora de Paraguay, en el estadio Maracaná de la ciudad de Río de Janeiro. El ganador de la llave entre brasileños y ecuatorianos enfrenta en la próxima instancia al Pincha, que después de igualar 1-1 en Argentina, venció 1-0 al Timão en el Neo Química Arena de São Paulo.
Flamengo vs. Independiente del Valle: ¿A qué hora es hoy el partido?
- Paraguay: 21:30 Horas
- Argentina: 21:30 Horas
- Brasil: 21:30 Horas
- Uruguay: 21:30 Horas
- Chile: 20:30 horas
- Ecuador: 19:30 horas
- Colombia: 19:30 horas
- Perú: 19:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas
- Bolivia: 20:30 horas
- El Salvador: 18:30 horas
- México: 18:30 horas
- Estados Unidos - Oeste: 17:30 horas
- Estados Unidos - Este: 20:30 horas
- Inglaterra: 01:30 horas
- España: 02:30 horas
- Bélgica: 02:30 horas
- Marruecos: 01:30 horas
- Sudáfrica: 02:30 horas
Flamengo vs. Independiente del Valle: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
ESPN 2
- Tigo Star: ESPN 2, canal 104
- IP TV Copaco: ESPN 2, canal 50
- Personal Flow: ESPN 2, canal 101
- Claro TV: ESPN, canal 63
Flamengo vs. Independiente del Valle: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
Disney +
*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estándar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.
La formación de Flamengo vs. Independiente del Valle en la Copa Libertadores 2026
Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino, Pedro.
DT: Leonardo Jardim.
La formación de Independiente del Valle vs. Flamengo en la Copa Libertadores 2026
Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Layan Loor; Jordy Alcívar; Emerson Pata, Junior Sornoza, Hugo Quintana, Aron Rodríguez; Carlos González.
DT: Joaquín Papa.